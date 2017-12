Dërguti thotë se Thaçi për t’iu shmangur arrestimit detyroi deputetët të nënshkruajnë shfuqizimin e Speciales

Deputetja e Vetëvendosjes Aida Dërguti, ka thënë se ligji për të cilin nënshkruan deputetët, nuk shfuqizon Specialen por vetëm funksionalizon atë.

Ka thënë se nëse me të vërtetë duan që ta shfuqizojnë Gjykatën Speciale, le të iniciojnë ndryshimet kushtetuese e atëherë ata do ta votojnë.

Dërguti tha se Vetëvendosje nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj karshi Speciales ndërsa Thaçi po, e gjithashtu ka detyruar shumë deputetë ta shfuqizojnë atë në mënyrë që t’i shmanget arrestimin të mundshëm.

Postimi i plotë i Aida Dërgutit në Facebook:

Gjykata Speciale është themeluar me nen kushtetues. Pra, ligji vetëm funsionalizon Gjykatën Speciale, përfshirë këtu edhe arrestimet. Shfuqizimi i ligjit nuk e zhbën Gjykatën Speciale, e cila me një super nen është instaluar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse vërtetë duan ta heqin Gjykatën Speciale, le të inicojnë ndryshimet kushtetuese dhe ne do ta votojmë. Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndryshuar qëndrim, ndërsa Hashim Thaçi po. Prandaj, të njëjtit deputetë që i detyroi ta votojnë Gjykatën Speciale në mandatin e kaluar (krahaso votimet e secilit me nënshkrimet e mbledhura mëposhtë), tash po i detyron ta shfuqizojnë vetëm Ligjin për këtë Gjykatë, në mënyrë që të shmang arrestimin eventual të tij. Hipokrizi se jo mahi!

Më poshtë e keni votën e secilit deputet PËR themelimin e kësaj Gjykate:

Amendamenti nr. 24 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.,1,3

No,5

Yes,82

Abstain,1

1,Kadri Veseli PDK,PDK,Yes

2,Enver Hoxhaj PDK,PDK,Yes

3,Elmi Reçica PDK,PDK,Yes

4,Rafet Rama PDK,PDK,Abstain

5,Raif Qela PDK,PDK,No

6,Agim Aliu PDK,PDK,Yes

7,Fadil Beka PDK,PDK,Yes

8,Labinotë Demi-Murtezi PDK,PDK,Yes

9,Sala Berisha-Shala PDK,PDK,Yes

10,Bekim Haxhiu PDK,PDK,Yes

11,Xhavit Haliti PDK,PDK,Yes

12,Ramiz Kelmendi PDK,PDK,Yes

13,Latif Gashi PDK,PDK,Yes

14,Adem Grabovci PDK,PDK,Yes

15,Azem Syla PDK,PDK,Yes

16,Zenun Pajaziti PDK,PDK,Yes

17,Agim Çeku PDK,PDK,Yes

18,Naim Fetahu PDK,PDK,Yes

20,Besim Beqaj PDK,PDK,Yes

21,Nezir Çoçaj PDK,PDK,Yes

22,Gëzim Kelmendi Pa Gr,Pa Gr,Yes

23,Rrustem Mustafa PDK,PDK,Yes

24,Mexhide Mjaku-Topalli PDK,PDK,Yes

25,Flora Brovina PDK,PDK,No

26,Blerta Deliu-Kodra PDK,PDK,Yes

27,Selvije Halimi PDK,PDK,Yes

28,Margarita Kadriu-Ukelli Pa Gr,Pa Gr,Yes

29,Xhevahire Izmaku PDK,PDK,Yes

30,Luljeta Veselaj-Gutaj PDK,PDK,Yes

31,Safete Hadërgjonaj PDK,PDK,Yes

32,Ganimete Musliu PDK,PDK,No

33,Nait Hasani PDK,PDK,No

34,Shaip Muja Pa Gr,Pa Gr,Yes

35,Fadil Demaku PDK,PDK,No

36,Hajdar Beqa PDK,PDK,Yes

37,Salihe Mustafa PDK,PDK,Yes

38,Vjosa Osmani LDK,LDK,Yes

39,Teuta Rugova LDK,LDK,Yes

40,Anton Çuni LDK,LDK,Yes

41,Ismet Beqiri LDK,LDK,Yes

42,Nuredin Ibishi LDK,LDK,Yes

43,Arben Gashi LDK,LDK,Yes

44,Sabri Hamiti LDK,LDK,Yes

45,Armend Zemaj LDK,LDK,Yes

46,Njomza Emini LDK,LDK,Yes

47,Naser Osmani LDK,LDK,Yes

48,Lirije Kajtazi LDK,LDK,Yes

49,Hatim Baxhaku LDK,LDK,Yes

50,Shpejtim Bulliqi LDK,LDK,Yes

51,Muhamet Mustafa LDK,LDK,Yes

52,Fatmir Rexhepi LDK,LDK,Yes

53,Sadri Ferati LDK,LDK,Yes

54,Ali Sadriu LDK,LDK,Yes

55,Adem Salihaj LDK,LDK,Yes

56,Blerim Grainca LDK,LDK,Yes

57,Agim Ademaj LDK,LDK,Yes

58,Salih Morina LDK,LDK,Yes

59,Alma Lama LDK,LDK,Yes

60,Besa Gaxherri LDK,LDK,Yes

61,Teuta Sahatqija LDK,LDK,Yes

62,Doruntinë Maloku LDK,LDK,Yes

63,Veton Berisha LDK,LDK,Yes

64,Etem Arifi LDK,LDK,Yes

65,Murat Hoxha LDK,LDK,Yes

66,Agim Kikaj LDK,LDK,Yes

67,Bardhyl Meta LDK,LDK,Yes

68,Milazim Haliti LDK,LDK,Yes

69,Synavere Rysha LDK,LDK,Yes

91,Blerim Shala Pa Gr,Pa Gr,Yes

96,Melihate Tërmkolli LDK,LDK,Yes

97,Milena Milicevic SL,SL,Yes

98,Bojan Mitic SL,SL,Yes

99,Serdjan Popovic SL,SL,Yes

100,Slavko Simic SL,SL,Yes

101,Slobodan Petrovic SL,SL,Yes

102,Sasa Milosavljevic SL,SL,Yes

103,Milka Vuletic SL,SL,Yes

104,Jasmina Zivkovic SL,SL,Yes

105,Jelena Bontic SL,SL,Yes

106,Adem Hodza SL,SL,Yes

113,Mufera Serbica-Sinik 6+,6+,Yes

114,Duda Balje 6+,6+,Yes

115,Danush Ademi 6+,6+,Yes

116,Kujtim Paçaku 6+,6+,Yes

117,Fikrim Damka 6+,6+,Yes

118,Cerim Bajrami 6+,6+,Yes

119,Nenad Rasic Pa Gr,Pa Gr,Yes

120,Emilija Redzepi PDK,PDK,Yes