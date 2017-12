Haradinaj për Specialen: Mbesim në obligimet që i ka dhënë më parë Kuvendi

Kreu i ekzekutivit, Ramush Haradinaj, vazhdon të besoj se Gjykata Speciale është një padrejtësi për Kosovën.

Sipas tij, kjo do t’ia rëndojë imazhin ndërkombëtar Kosovës.

“Diku në bote kanë me u botu titujt: ‘Trafiku i organeve’, ‘Gjykata e Kosovës”, ka thënë Haradinaj, në mbledhjen me Kryesinë e partisë së tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Haradinaj ka thënë se në amandamentin kushtetues thuhet se Gjykata do ketë seli në Kosovë, derisa me “ligj u rrotullua e u tha se Gjykata do jetë me seli jashtë”.

Ai ka folur shkurt edhe për aventurën që kishte nisur mbrëmë Kuvendi i Kosovës, me nënshkrimet e 43 deputetëve që thërrisnin për seancë të jashtëzakonshme ku synohej të shfuqizohet Specialja.

“Nëse do ishte votuar dje do të ishte ligj për mua. Nëse jo, mbesim në obligimet që i ka dhënë Kuvendi më parë”, ka thënë Haradinaj.

Këto komente Haradinaj i ka bërë pas takimit që ka pasur me ambasadorët e Quintit në zyrën e tij. Veçmas ambasadori amerikan Greg Delawie, ai britanik Ruairi O’Connell dhe Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Natalya Aposotolva janë shprehur të tmerruar me përpjekjen e Kosovës për ta zhbërë Specialen.