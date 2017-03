Fëmijët e Kosovës pjesë e garës evropiane në matematikë

Njëmijë e treqind nxënës nga klasa e dytë deri në klasën e dymbëdhjetë të rajonit të Prizrenit, kanë marrë pjesë sot në garën e matematikës.

Interesimi për këtë garë ishte i madh në gjithë Kosovën, ndërkohë, nga organizatorët u vlerësua si mjaft e rëndësishme, pasi fëmijët e Kosovës për herë të parë kanë garuar njëjtë si ata në vendet evropiane.

Profesori i matematikës, njëherësh koordinator për Prizren, Afrim Shemsedini tha se kjo garë po mbahet për herë të parë në Kosovë, por shpreson që do të bëhet garë tradicionale.

“Këtyre fëmijëve në Kosovë për herë të parë ia kemi hapur dyert drejt Evropës që edhe ata të garojnë me moshatarët e tyre në gjithë botën, pasi që detyrat e njëjta janë kudo që kanë garuar sot, në çdo pjesë, sidomos sot vlen të ceken vendet evropiane si Gjermani, Franca, 1 milion nxënës marrin pjesë në këtë garë. Ne pasi që jemi viti i parë, Prizreni me rajon i ka 1300 nxënës, besojmë se do të ketë rritje edhe me të madhe. Këtu nuk është qëllimi garues qëllimi është siç e thamë edhe më herët ta dinë matematikën dhe të mendojnë për matematikë dhe secili nxënës që duhet të certifikohet ajo certifikatë është ndërkombëtare që pranohet kudo që shkon në botë“, ka tha ai.

Kurse nxënësit thonë se kjo është mundësi për ta testuar veten, transmeton KP. Dion Luma thotë se testi ka qenë i lehtë.

“Testi ka qenë ekstrem shumë i lehtë. Unë e dua shumë matematikën por kësi testi kaq të lehtë nuk kam parë. Unë kam dashtë ta provojë vetën a jam i suksesshëm në matematikë. Matematika nuk është lëndë e keqe, është shumë e lehtë”, tha ai.

Koldian Pula ka thënë se ka dashur ta testojë vetën në këtë test.

“Më ka shtyrë sepse i kam notat e mira dhe kam dashur ta testoj vetën. Testi mu duk jo shumë i lehtë por me pyetje të moshës sime, ka mundur të jetë më mirë të ketë, më shumë nxënës por nuk ka pasur shumë nxënës të klasës sime”, tha ai.

Testi është i njëjtë në të gjithë botën dhe zakonisht ka detyra logjike. Rezultatet pritet të publikohen brenda dy jave.