Veliu do zbardhjen e vrasjeve të aktivistëve të LDK-së

Kryetari i Podujevës dhe nënkryetari i LDK-së, Agim Veliu, manifestimin e 27 vjetorit të themelimit të degës në këtë qytet e shfrytëzoi për të kërkuar zbardhjen e vrasjeve të aktivistëve të LDK-së.

“Udha që kemi bërë së bashku në këto 27 vjet siç e dimë ka qenë e vështirë e me përballje, me përpjekje e me arritje, por e dinjitetshme dhe e paepur drejt qëllimit për liri pavarësi e demokraci në Kosovë. Duket ashiqare që ne që jemi fatlum tek i gëzojmë, i shijojmë dhe kujdesemi me fisnikëri t’i ruajmë këto vlera”, ka thënë Veliu, përcjell ksp. “Pashmangshëm këto ditë i kujtojmë më pietet prijësit e intelektualët, ideologët e veprimtarët, deputetët e kryetarët që ranë e na i vranë, që ndërruan jetë por bënë vepra hero e martirë lirie, si Fehmi Agani, Enver Maloku, Xhemajl Mustafa, Shaban Manaj, Latif Berisha, Ismet Rraci, Smajl Hajdaraj, Ukë Bytyçi, ushtarakë e veprimtarë tjerë dhe Fadil Ferati mbetën shëmbëlltyra dhe dedikim nderimi. Ndërsa shteti obligim drejtësinë, a krimit politik ndëshkimin, gjithsesi”, u shpreh Veliu.