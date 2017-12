Vendet që do të mbeten pa rrymë

Për ditët në vijim sërish janë paraparët ndërprerje e reduktime rryme në vendin tonë, transmeton Koha.net.

Sipas kumtesës së KEDS, rrymë nuk do të ketë në këtë rajone

Prishtinë

1.

Më 24.12.2017 në TC Kosova A do të ndërpritet:

· LP 35kV Kosova A-Bardh-Drenas (Kodi:99918001) prej orës 08:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Te Soliterat, Posta,Te Shtëpia e shëndetit, Muratori 2000, Kullla com, Shtëpiza 2 (Rukolli), Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatova e Vjetër (TS Morinët), Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare Lokalet, Shtrubullova, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri, Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterku, Llukovci, Shtrubullova, Krajkova, Domaneku, Baica, Tërdevci, Obria, Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterku, Llukovci, Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve, Rexhep Cërrvadiku, Poklek i Ri, Korretica e Ulët, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib PetrolLl Zabel, Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella, Dobrosheci, Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve, Rexhep Cërrvadiku.

Poklek i Ri, Korretica e Ulët, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel, Shkolla e mesme, Korotica, Sankovci, Fushtica, Florim Kurrumeli Gllanasella, Trasingu, Gurethyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë), Agani dhe Gurthyesi kalaja e Drenicës.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i dy shtyllave 35 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 22,23,24.12.2017 do të shkyçet:

· NS 10/0.4kV Gjon Serreqi(kodi: 13000010055) i cili furnizohet nga Dalja 10 kV J21 Kodra e Trimave 21(NS 110/10 kV Prishtina 5) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Gjon Sereqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorë në rrjet të ri.

2.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Batllavë do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Batllava (Kodi: 14015001) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS të ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.12.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (14000013) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ferizaj

1.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Magure do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 08:00 deri në orën 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci Bainca, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i shtyllave, konzollave, përçuesit si dhe izolatorëve të TM.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Shtime do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetak, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP, ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

3.

Më 21.12.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Banulla (Kodi: 41000012) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banulla, Gllogovci, Bujaria, Llugagjia, Pojata si dhe konsumatorët komercialë të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Punë e planifikuar ndërrimi i pesë shtyllave 12m betoni në fshatin Banullë –Lagjja e Sylëve.

Peja

1.

Më 21.12.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së tensionit të lartë dhe ndërrimi i ormanit.

1.

Më 22.12.2017 në NS 110/35/10 kV Peja 1 do te ndërpritet:

· Dalja 10kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi shtyllës së tensionit të lartë dhe i ormanit.

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Lladova do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Zhegra (Kodi: 61066006) prej orës 11:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhan, Pidiq, Selishtë, Çelik, Haxhitë, Isufaj, Terziaj dhe Demirët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Ujësjellësi i Vjetër (Kodi: 71075010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

2.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Ilirida (Kodi: 71075011) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Mujë Hasani, Berdi Hasanaj, Musa Hoti, Mujë Krasniqi, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Jakup Ceraja, Parisi, Sabedin Prekazi, Remzi Durmishi, Eset Ymeri dhe Magjistrala Adriatiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

3.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

• Dalja 10 kV Lagjja e Romëve (Kodi: 71075013) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Romet 1, 2, 3, Çerdhja, Remo Com, Bashkimi dhe Lin Project.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

.Arsyeja e ndërprerjes: Kryerja e punime në NS 10/0.4kV Ambulanta nga Teking.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 11:00 deri në ora 11:30 si dhe nga ora 15:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4kV Liqej.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja 7 (Kodi: 81084021) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Dah Polloshka, Fehmi Agani, F.Sereqi, Gjon Sereqi, Ibrahim Fehmiu, Mark Malota, Tivari, Nënë Tereza, UÇK, Sadik Pozhegu dhe Sadik Stavileci (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Konvikti (Kodi: 81084022) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bujar Syla (1konsumator), Edit Durham, Elton Zherka, Marin Barleti (një pjesë), Mbretëresha Teutë, Musa Zajmi, Tirana, Xh.Gjakova dhe Xhemajl Avdullahu.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja 40 (Kodi: 81084023) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bajram Curri, Dërgut Vokshi, Ismail Qemali, Marin Barleti (një pjesë), Nënë Tereza, Pjetër Budi, UÇK, Sadik Pozhegu, Sadik Stavileci, Skënderbeu dhe Sylejmon Vokshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 22.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ngrohtorja (Kodi: 81084024) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ngrohtorja e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizren

1.

Më 22.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Gjinoci (Kodi: 32000003) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjinoci, Sallagrazhda dhe Grejkoci.

Arsyeja e ndërprerjes: Sipas projektit “Zgjerim i rrjetit 2017" Lot 10.

2.

Më 22.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Shtëpia e Armatës (Kodi: 31000023) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari dhe TS 10/0.4kV Durmish Asllani .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit, vendosja e një më të madh 1250kVA në vend të atij 1000kVA.