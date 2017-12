LDK kërkon debat parlamentar për 100 ditëshin e Qeverisë

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Kujtim Shala, sot, në Kryesinë e Kuvendit ka kërkuar të caktohet seanca për debat parlamentar për 100 ditët e punës së Qeverisë, njofton kumtesa partiake, transmeton Koha.net.

Sipas kësaj kumtese, mazhoranca nuk u pajtua të ballafaqohet me deputetët në Kuvendin e Kosovës sepse logjika e tyre duket që mjaftohet me konferenca për shtyp gjatë pranim-dorëzimit të raportit, një marketing i zbehtë, një lojë e ulët si dhe një praktikë qe konsiderohet jashtë çdo normë kushtetuese që ka Kosova. Ata po mjaftohen me konferenca për shtyp gjatë pranim-dorëzimit të raportit, një praktikë jashtë çdo norme kushtetuese që ka Kosova.

Kumtesa e LDK-së thekson se gjithashtu kryetari i Kuvendit sot vendosi në mënyrë arbitrare për kryesimin e Komisionit Parlamentar për MSA-në. Përbërja e këtij delegacioni dhe kryesimi i tij duhet të mbështeten në Rregulloren e Punës së Kuvendit. Këto veprime bien ndesh me këtë rregullore, ma natyrën e punës se komisionit, rekomandimeve të partnereve të BE-së, nga e cila rrjedhin vetëm mospajtime në dëm të proceseve integruese.

Me këtë rast, Grupi Parlamentar i LDK-së, do të shqyrtojë pjesëmarrjen në këtë komision i cili konsiston në kundërshtim me punën dhe transparencën parlamentare.