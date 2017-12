S’ka datë për vizitën e kryeministrit malazez në Kosovë, për Podgoricën Demarkacioni është çështje e mbyllur

Për terminin e vizitës së kryeministrit Dushko Markoviq në Kosovë nuk është arritur marrëveshja, është bërë e ditur nga qeveria e Malit të Zi dhe është thënë se çështja e demarkacionit të kufirit për Podgoricën është çështje e mbyllur.

Në pyetjen e agjencisë MINA nëse është e saktë informata e disa mediave kosovare, të cilat i kanë transmetuar edhe disa media malazeze dhe disa të tjera në rajon, se në darkën e përbashkët të kryetarëve të qeverive të Ballkanit Perëndimor në Bruksel “është arritur marrëveshja” për vizitën zyrtare të Markoviqit ndërsa nga qeveria është thënë se Haradinaj e ka ftuar kryeministrin malazez për ta vizituar Kosovën dhe se të dy kabinetet do të merren vesh për terminin, transmeton Koha.net.

“Kryeministri Markoviq me këtë rast i ka thënë kolegut Haradinaj se lidhur me demarkacionin e kufirit nuk ka dhe nuk do të ketë ndryshim të qëndrimit të Malit të Zi dhe e ka ftuar Kosovën që në parlament ta miratojë marrëveshjen ashtu siç është kërkuar disa herë edhe nga adresat më të larta në Bruksel e Washington”, ka thënë për agjencinë MINA, shefi i zyrës së Qeverisë për marrëdhënie me publikun, Sërxhan Kusovac.