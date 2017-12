Vendet që do të mbeten pa rrymë

Sot KEDS ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Drenasi 3 (Kodi: 16021003) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare Lokalet.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanëve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Mramori (Kodi: 10014001) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Janjeva (Kodi: 10014011) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Akllapi,Tërbuvci, Gushterica e Eperme dhe Shushica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës linjore me shtyllë këndore.

Gjakovë

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi: 80080012) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar.

2.

Më 20.12.2017 në TS 35/10 kV Malishevab do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Caralluka (Kodi: 82082001) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.606 Pavarësia (1 konsumator), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit TU ne TS - Drenoci V.

3.

Më 20.12.2017 në TS 35/10 kV Malishevab do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Banja (Kodi: 82082008) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë, Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar TS - Lagja Begaj dhe TS - Banje VIII.

4.

Më 20.12.2017 në TS 35/10 kV Malishevab do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi: 82082005) prej orës 14:00 deri ne ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar në TS - Bardhi II.

5.

Më 20.12.2017 në TS 35/10 TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10/04 kV TS-20 (Kodi: 80080013345) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorëë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar në TS - Bardhi II.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Dragabili (Kodi: 82082006) prej orës 09:00 - 12:00 dhe 15:00 - 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi: 80080007) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi komplet i ormanit TU.

2.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Gjakova II do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Thertorja (Kodi: 81083029) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Thertorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Gjakova III do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Dalja 21 (Kodi: 81084018) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Fehmi Agani, rr.Ibrahim Fehmiu, rr.Rruga e UÇK-së, rr.Sadik Pozhegu dhe rr. Sadik Stavileci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Inkubatori (Kodi: 81084019) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Rruga Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi, Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretëresha Teutë, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji,Nënë Tereza dhe Selman Riza.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Gjilan

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Stacionari (Kodi: 61065003) prej orës 9:30 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banja e Kllokotit, Banja Nën Naile, Mulliri Tina dhe Fabrika e ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në Rrjet.

2.

Më 21.12.2017 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërpritet:

TR-Fusha 10kV T1 (Kodi: 620) prej orës 10:30 deri në ora 10:35

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë. Kamenicë (T.S.P.Bazeni, Lagja Qamëria, Ujësjellësi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqan, Hajnoc, Meshinë, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirincë, Krileva, Leshtar, Boleci, Vaganeshi, Kremenatë, Rahovica, Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme, Bozhec, Busavatë dhe Miganoc, Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimet e GM, TMT-ve dhe TMRR-ve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.12.2017 në TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Binqa (Kodi: 61067008) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, Kabashë, Rafshina, Bozovik, Shoshar dhe Debelldejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i ormanit të TU.

Mitrovicë

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Reshtani (Kodi: 32039006) prej orës 8:00-11:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Reshtan, Therandë (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: montimini konzollave, përçuesve, izolatorëve dhe kthinave dalëse-hyrëse të TM në projektin TS Skënderbeu-Isaku-Suharekë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 11:00-11:20 dhe 15:30-15:50

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Ormanit 0.4kV Mazhiq.

Pejë

1.

Më 20.12.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

2.

Më 21.12.2017 në TS 110/10kV Klina do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave dhe shtrirja e përçuesit.

2.

Më 20.12.2017 në TS 110/10kV Deçani do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e kabllove.

3.

Më 21.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinLagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në Rrjetin 10kV dhe montimi i ndarësit në degëzimin e Ramunit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Zajmi (Kodi: 52056004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakë dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe ormanit.

2.

Më 21.12.2017 në TS 35/10kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Mahalla (Kodi: 52056003) prej orës 11:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesën: TS Mahalla.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe i ormanit.

Prizren

1.

Më 20.12.2017 në TS 35/10 kV Pirana do të ndërpritet;

Dalja 10 kV Hasi 2 (Kodi: 30034003) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Më 21.12.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007) prej orës 9:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetishtë, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace dhe Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave në LP 10 kV Peqani, degëzimi Semetishtë –Breshanc.