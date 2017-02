Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë mot kryesisht me diell. Temperaturat minimale, transmeton koha.net, do të lëvizin ndërmjet -3 C deri në -1gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 8C deri 11gradë Celsius.

