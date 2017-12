Dështon zgjedhja e kreut të AGK-së

Ka dështuar zgjedhja e kryetarit të ri të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, për shkak të mospjesëmarrjes së gazetarëve, çka ka pamundësuar kuorumin që kërkohet me statutin e AGK-së.

Në bazë të statutit, për ta zgjedhur kryetarin e AGK-së, në Kuvendin zgjedhor duhet të marrin pjesë gjysma e anëtarëve të regjistruar në AGK.

Edhe pas pritjes rreth një orë, Kuvendi zgjedhor nuk arriti ta bëjë kuorumin e duhur.

Drejtori i ekzekutiv i AGK-së, Arben Salihu njoftoi pjesëmarrësit se meqë nuk ka kuorum, atëherë bordi i AGK-së, do të marrë vendim për një datë tjetër të zgjedhjes së kryetarit. Po ashtu, ai informoi se do të bëhet edhe inicimi i ndryshimit të statutit të AGK-së, për t’i eliminuar disa paqartësi.

“Siç parashihet me statut duhet me qenë gjysma e anëtarëve të përgjithshëm, edhe për ndryshimin e statutit. Por do të gjejmë një formë ndoshta me të lehtë të komunikimit për propozimet për ndryshim, ku nuk ka nevojë ndoshta për t’u mbledhur, i dërgojmë me email, i bëjmë publike propozimet dhe pastaj shohim a po vazhdojmë ashtu”, tha Salihu.

Në garë për kryetar të AGK-së, ishte vetëm gazetarja e RTK-së, Gentiana Begolli, e cila para disa dite e kishte bërë publike kandidaturën e saj.

Ajo e ka quajtur të pamundur zbatimin e kuotës prej 50 për qind të anëtarëve të AGK-së që të marrin pjesë në kuvendin zgjedhor.

“Përcaktimi i kuotës prej 50 për qind të pjesëmarrjes, do thotë përfaqësuesve të AGK-së, është e pamundur të zbatohet në këtë rast konkretisht kur zgjidhet vetëm kryetari i AGK-së. Sepse është e pamundur që një njeri t’i mbledh gjysmën e anëtarësisë”, theksoi ajo.

Kuvendi i jashtëzakonshëm i AGK-së, u organizua pas dorëheqjes së ish kryetarit të AGK-së, Shkëlqim Hysenaj.