KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 16.12.2017 në Parku i Biznesit do te ndërprehet:

Prej orës 16:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga kjo trafo.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma V3 -ing

2.

Më 18.12.2017 në Podujeve do të ndërprehet:

Dalja Livadicë prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos

1.

Më 19.12.2017 në Parku i Biznesit do te ndërprehet:

Dalja Llapushniku prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i L.P 10 kV.

2.

Më 18.12.2017 në Mazgit do të ndërprehet:

Dalja Lumi i Madhe prej orës 11:00-11:15 dhe prej orës 15:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë), Prilluzhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në NS 10/0.4 kV Stanovc-1 Prekazët

3.

Më 18.12.2017 në Mazgit do të ndërprehet:

Stanov-1-Prekazet prej orës 11:00-15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen me energji elektrike nfga NS 10/0.4 kV Stanov-1-Prekazet

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV ne NS 10/0.4 kV Stanovc-1 Prekazët

4.

Më 16.12.2017 në Drenas do të ndërprehet:

Dalja Shtrubullova prej orës 11:00-14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi i shtyllës së lakuar në Fshatin Obri.

Prizren

1.

Më 18.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Delloc-Leshan prej orës 09:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga ky TS.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin ”Zgjerim i rrjetit 2017".

2.

Më 19.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinoci prej orës 09:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca, bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti" Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin,”Zgjerim i rrjetit 2017” Lot 10.

3.

Më 18.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja Shtepia e Armates prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari, Durmish Asllani.

1.

Më 19.12.2017 në Dikanca do të ndërprehet:

Dalja Brodi prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Brod dhe afaristë: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikancë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

2.

Më 19.12.2017 në Dikanca do të ndërprehet:

Dalja Radesha prej orës 12:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

3.

Më 19.12.2017 në Dikanca do të ndërprehet:

Trafofusha prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat: Baqkë, Dikancë,Leshtan, Radesh, Brod dhe afaristë: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance, Frigofood.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

4.

Më 16.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja Peqani prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhel,Nishor,Kosterrc, Breshanc, Semetisht,Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi dhe ndërrimi i shtyllave në L.P 10 kV Peqani, Degezimi Semetisht –Breshanc.

Pejë

1

Më 16.12.2017 në Klina do te ndërprehet:

Dalja Klinavci prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të besin: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kernicë, Shtupël, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkov, Rudicë .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin “Zgjerimi dhe Perforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.

1.

Më 19.12.2017 në Klina do të ndërprehet:

Dalja Zajmi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

2.

Më 19.12.2017 në Klina do të ndërprehet:

Dalja Jagoda prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele, kyçjes-shkyçjes dhe revizion i kthinës.

3.

Më 19.12.2017 në Istog do të ndërprehet:

Dalja Dubrava prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të T.L dhe ormanit.

Mitrovicë

1.

Më 18.12.2017 në Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja Pestova -Mulliri prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ''Qips'' Pestovë, Restorani ''Ura e Gurit'' Maxhunaj, Fabrika e Drurit ''BINI'' Maxhunaj, Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj.

1.

Më 19.12.2017 në Vushtria 2 do te ndërprehet:

Dalja Stacioni Hekurudhor prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit dhe ormanit Balincë.

Gjakovë

1.

Më 16.12.2017 në Gjakova 1 do të ndërprehet:

Blinda prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë).

1.

Më 19.12.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja Bistazhini prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 19.12.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja Nr 26 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët që furnizohen nga dalja 10 kV Raqë Moglicë, fshatrat: Brekoc, rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica; fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 19.12.2017 në Gjakova 2 do te ndërprehet:

Dalja Nr 27 prej orës 13:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët që furnizohen nga dalja 10 kV Gjakova 1: rr. Aleksandër Moisiu, rr. Anton Çeta, rr. Azem Hajdari, rr. Bashkim Idrizi, rr. Besim Bistrazhini (një pjesë), rr. Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), rr. Elena Gjika, rr. Faik Konica, rr. Gjergj Fishta, rr. Hasan Prishtina, rr. Hysni Dobruna (një pjesë), rr. Korab Binxhiu, rr. Migjeni, rr. Nimon Ferizi, rr.Orize, rr. Rruga Londra, rr. Rruga Vashingtoni, rr. Skendërbeu, rr.Yjet e Erenikut dhe rr. Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 19.12.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja Intermed prej orës 14:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrezinë (një pjesë), rr. Skënderbeu (një pjesë), rr. Zidi Sadik Agës, Zona Industriale - dalje që përfshinë konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ferizaj

1.

Më 16.12.2017 në Lipjan do të ndërprehet:

Dalja Bablaku prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinm fshatrat: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cerrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit.

2.

Më 18.12.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja Drenica prej orës 08:00-11:00 deri në orën 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc, Baincë, Shalë dhe Krojmirë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe shtrirje të përçuesit.

1.

Më 17.12.2017 në Shtërpca do të këtë ndërprerje totale prej orës 10:00 – 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit - Komuna, Ambulanca, Shtëpia e Mallrave, Qendra e Shtërpces, Hotel Breza dhe Junior,Vikendicat,Jazhinca,Sevce,Verbishtica dhe bizniset private, Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoc, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititori, TS Shkolla e Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma, Gllogu, Fabrika I.Ribar, Hotel Narcis dhe Llaza.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e izolatorit të ri.

2.

Më 17.12.2017 në Silkapor do të këtë ndërprerje totale prej orës 10:00 – 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti Comerc dhe Kivo.

Arsyeja e ndërprerjes: Përforcimi i përçuesve.

Gjilan

1.

Më 18.12.2017 në Kllokot do të ndërprehet:

Dalja Vineksi prej orës 09:30 deri ne ora 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ambulanca, Vienksi dhe ETC.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP të Vineksit, ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar dhe konzollave të dëmtuara.

2.

Më 17.12.2017 në Gjilani 3 do të ndërprehet:

Dalja Thertorja prej orës 10:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fani, Therrtorja, Fludi, TMK-ja, Stacioni i pompave Velekincë, Resti dhe Laza.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i ndarësit Linjor në LP e Thertores.