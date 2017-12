Parashikimi i motit në Kosovë

Në fundjavë do të ketë edhe borë .

Sipas parashikimit të meteorologëve dita do të fillojë me vranësira të pjesshme të cilat me kalimin e kohës do të marrin karakter zhvillimi dhe në orët e pasditës mund të sjellin edhe riga lokale shiu. Temperaturat do të sillën në mes 4 e 13 gradë Celsius.

Edhe dita e parë e fundjavës, pritet të fillojë me vranësira të cilat gradualisht do të vijnë duke u shtuar, kështu pasdite mund të kemi edhe reshje shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie të lehtë ato do të sillën në mes 2 e 11 gradë Celsius. Në ditën e dytë të fundjavës, të dielën pra, parashihet dominim i vranësirave të cilat mund të sjellin edhe reshje bore. Temperaturat do të shënojnë rënie të ndieshme ato do të lëvizin në mes minus 2 e 4 gradë Celsius. E, sa i përket javës së ardhshme, pritet rënie e ndieshme e temperaturave, kështu temperaturat e mëngjesit do të sillën në mes minus 6 e minus 2 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale do të sillën rreth 3 gradë Celsius.