Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 16.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J06 Rezevaret e KFOR-it prej orës 10:30-10:45 dhe 15:00-15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhosh, Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët,”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë dhe Prugovc –Kaçurët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në NS 10/0.4 kV Prugovc te Kaqurët.

2.

Më 16.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-5 do të ndërprehet:

NS. 10/04 kV Prugovc te Kaquret. Prej orës 10:30 deri ne ora15:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prugovc-Kaqurët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në NS 10/0.4 kV Prugovc te Kaqurët.

1.

Më 18.12.2017 në NS 35/10 kV Batllave do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ferizaj

1.

Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV LIPJANI do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lipjani Qendra prej orës 10:00 - 10:30 dhe 15:30 deri 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qytetit, rrugët “Lidhja e Prizrenit”, “Tahir Sinani”, “Komandant Kumanova”, Ambulanta etj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS Lypjan (TS 2) kodi 41000006155.

2.

Më 16.12.2017 në LIPJANI do të ndërprehet:

· TS 10/04kV Lypjan prej orës 10:00 deri në ora16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qytetit, rrugët “Lidhja e Prizrenit”, “Tahir Sinani”, “Komandant Kumanova”, Ambulanta etj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS Lypjan (TS 2) kodi 41000006155.

1.

Më 16.12.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi i Fshatrave prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.

2.

Më 16.12.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Gadime prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve,Gadime e Ulët,Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin investues.

1.

Më 18.12.2017 në TS 35/10 KV Lipjan do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV QMI Zjarrfiksat prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi, TS Zjarrfiksat.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.

Gjakovë

1.

Më 18.12.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet.

· Hyrja 35KV prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i Qytetit, rr.608 Hamdi Berisha, rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë.rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator), Senik (1 konsumator),rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë, rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarush, Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë, Rr.602 Gjergj Kastrioti - Skenderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje dhe revizion.

2.

Më 18.12.2017 në Xërxa do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Xërxë prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorë komercial – biznese

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vVajit nëpër TS 10 / 04 kV.

3.

Më 18.12.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dragabili prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 16.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kastrati prej orës 9:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në rrjetin 10kV dhe montimi i ndarësit në degëzimin e Ramunit.

2.

Më 15.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zahaqi prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i ndarësit, vendosja e konzollave dhe lidhjet për aktivizimin e stabilimentit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 15.12.2017 në TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Jagoda prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Terstenik.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave metalike per projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.

2.

Më 15.12.2017 në Klina do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Klinavci prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Gjurgjeviku i Vogël, Kërnica, Shtupeli, Bingja, Grapci, Leskoci, Krusheva e Vogël, Radulloci, Pataqani, Zllakuqani, Krusheva e Madhe, Ranoci, Berkova dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave metalike për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.

3.

Më 15.12.2017 në Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Loxha prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha 3, Loxha 2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci i Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi Ri, Raushiqi, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërprerja bëhet për shkak të bartjes së përçuesve nga linja 10kV e vjetër në të renë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.12.2017 në Peja 2 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV A.Çeshme prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku,Jarina nga dalja shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaqeshma 1 dhe 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së tensionit të lartë dhe bartja e rrjetit.

Gjilan

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 20.12.2017 në kV Kamenica do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Muqiverci prej orës 10:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosellë, Karaçevë e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ujësjellësi i Vjetër prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Qytetit

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

2.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bajri prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Lagjja Bajr dhe Frashëri.

.Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

3.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lagjja e Romëve prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Romet 1, 2, 3, Çerdhja, Remo Com, Bashkimi dhe Lin Project.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

4.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ilirida prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Mujë Hasani, Berdi Hasanaj, Musa Hoti, Mujë Krasniqi, Shaban Polluzha, Rifat Vidishiqi, Jakup Ceraja, Parisi, Sabedin Prekazi, Remzi Durmishi, Eset Ymeri dhe Magjistrala Adriatiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Kqiqi prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i objektit të ri.

2.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fidanishtja prej orës 9:00 - 12:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Fidanishte.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të lartë, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.

3.

Më 16.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shipoli prej orës 9:00 - 12:00 dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit te larte, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.

4.

Më 15.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ibër-Lepenci prej orës 9:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne projektin Blind e re Zhabar, Mitrovicë.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 16.12.2017 në TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ortakoll 1 prej orës 9:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ortakoll I, IV, V, VI, IX, X dhe Sadri Hoxha-Llapashtica.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkarkimi i LP Ortakolli 1 dhe ngarkimi LP Ortakolli 2.

1.

Më 16.12.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinovci prej orës 9:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerim i Rrjetitit 2017 " Lot 10.