Borë gjatë fundjavës në Kosovë

Meteorologët, për sot, parashohin mot me vranësira të pjesshme të cilat herë pas here mund të marrin karakter zhvillimi. Temperaturat do të lëvizin në mes 4 e 11 gradë Celsius, pra pak mbi mesataren për këtë periodë të vitit.

Nesër pritet të ketë më shumë vranësira, të cilat mund të sjellin edhe riga lokale shiu. Temperaturat nuk pritet të pësojnë ndryshime të qenësishme. Ato do të sillën në mes 5 e 11 gradë Celsius.

Kështu parashihet të jetë nesër, mirëpo fundjava do të sjellë ndryshime të dukshme moti.

E shtuna do të fillojë me vranësira, të cilat në pjesën e dytë të ditës mund të sjellin edhe reshje të dobëta shiu. Temperaturat do të shënojnë rënie dhe ato do të sillën në mes 1 e 10 gradë Celsius.

Të dielën do të vazhdojë të mbajë mot me vranësira dhe ka mundësi të ketë edhe reshje sporadike bore. Temperaturat do të vazhdojnë të shënojnë rënie, ato do të sillën në mes minus 2 e 5 gradë Celsius.