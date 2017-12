Këto vende nuk do të kenë rrymë

Sërish, për ditët në vijim, paralajmërohen ndërprerje e reduktime rryme në disa rajone të vendit, transmeton Koha.net.

Përmes një kumtese KERDS ka njoftuar se ku do ndodhë kjo:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Prugovci (Kodi:15019008) prej orës 09:00-12:00 deri në orën 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc, Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e siguresave në trafo.

2.

Më 15,16.12.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Orllani (Kodi:14015002) prej orës 09:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat dhe Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllit dhe ngritja e shtyllave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Sharbani (Kodi:14016003) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 09:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studençan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet

Dalja 10 kV Shiroka (Kodi: 32000005) prej orës 09:00-10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

2.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërpritet:

Lp 35 kV Pirana (Kodi: 300340) prej orës 12:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi, Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit, Piranë, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, bizneset: Seperacioni. "10Maji", Seperacioni. "Agimi", Separacioni. "Isa Rexhepi", Seperacioni, "Arbëria", Seperacioni. "Kag-Asfallt", N.P.T "Soni-Com" etj.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i kokës kabllovike 35 kV.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 16.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi: 71075003) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 13:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Fidanishte.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të lartë, vendosja e unazave dhe e kabllove përkatëse të tensionit të lartë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 15.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qytet e fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 12:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar, Sllatinë.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Opterusha (Kodi:82000010) prej orës 08:00-11:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika- Hoçë dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i oramanit dhe vendosja e ndarësit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërpritet:

Trafofusha 35/10 kV T-1 (Kodi:820820) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë e Malishevës, Bubël, Burim, Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Turjakë.Spitali i Qytetit, Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnicë, Ngucat, Senik, Temeqinë, Astrazub, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Maral, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë, Bubavec, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë, Stapanicë, Banjë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

2.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi:82082007) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

3.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Banje (Kodi:82082008) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llutovë, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të thyera.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Maja e zeze (Kodi: 50051007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi, Kisha Ortodokse, Lidhja rezerv TS-7/2,Kfori Italian dhe Kfori Argjentina.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërpritet:

Ardhja Lp 10 kV Klina 2 (Kodi:52000004) prej orës 12:00 - 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë, Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava dhe Tersteniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

3.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërpritet:

Ardhja Lp 10 kV Klina 1 (Kodi:52000005) prej orës 12:00 - 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagja Simoni,sheshi nëna Terezë,Sheshi Faruk Elezi,Rr.Abedin Rexha, TS Mahalla, New Co Mirusha, kooperativa bujqësore Ital-Kos, TS Veterina, xehetoret e boksitit, furra e bukës Azem Kolica, motel Nora, pompa e benzinës dhe Guri i Zi,

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës etj.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 15.12.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Qyteti 1(Kodi: 41000006) prej orës 10:00 deri 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e qytetit të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS 8 Lipjan.

2.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Drenica (Kodi:41048001) prej orës 08:00-11:00 deri në orën 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: nje pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimini i shtyllave, konzollave, përuesit si dhe izolatorëve të TM në projektin llot 19.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 15.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji III do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Doganaj (Kodi: 40042004) prej orës 10:00 deri 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrika e Ujit Pleshinë,

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Ormanit në TS Pleshina Milaimi dhe TS Zaskok Cakolli.