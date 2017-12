Kosova nikoqire e takimit të Këshillit ministror të komunitetit të energjisë

Në cilësinë e kryesueses, Republika e Kosovës do të jetë nikoqire e takimit të Këshilli i 15-të ministror të komunitetit të energjisë, që do të mbahet nesër në Prishtinë, ngjarja më e rëndësishme rajonale sa i përket sektorit të energjisë.

Takimi do të kryesohet nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka dhe Christofer Jones, përfaqësues i Komisionit Evropian, ndërsa në hapja e takimit do të bëhet nga kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Këshilli i 15-të Ministror i Komunitetit të Energjisë, mbledh ministrat përgjegjës për energji të nëntë Palëve Kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë; Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Ukraina dhe Bashkimin Evropian, transmeton kp.

TKE-së në këtë sesion do të ketë në fokus zhvillimet e përgjithshme të politikave të energjisë, legjislacionin e ri evropian për energjinë, raportin vjetor për aktivitetet e TKE-së dhe buxhetin për vitin 2018-2019.

Në fund të takimit Këshilli do të dalë me konkluza. Me këtë rast, Kosova do të dorëzojë kryesimin e TKE-së te kryesuesja e radhës Maqedonia

Komuniteti i Energjisë është një organizatë ndërkombëtare që bashkon vendet nënshkruese të traktatit të komunitetit të energjisë dhe Komisionin Evropian me qëllim që të ndihmojë në procesin e reformave në energji, konform legjislacionit evropian dhe mbështetjen e procesit me synim të krijimit të një tregu të përbashkët regjional për energjinë si dhe integrimin e tij në tregun pan-evropian të energjisë.