Në Kosovë sot rriten temperaturat, nga fundjava reshje të dobëta shiu

Mesdheu rryma të ngrohta ajrore do të kushtëzojnë mot të butë me diell dhe vranësira, e nga mesi i javës, me kalimin e një fronti të ftohtë, priten mundësi për reshje të dobëta shiu.

Sot do të mbajë mot i butë dhe kryesisht me diell. Ditën e mërkurë me kalimin e një fronti të ftohtë, vranësirat do të shtohen, e në orët e mbrëmjes priten edhe reshje të dobëta shiu, që do të vazhdojnë deri të enjten në mëngjes.

Të enjten dhe të premten, do të mbajë mot i butë me diell dhe vranësira. Në fundjavë, sipas tendencave të fundit, priten sërish mundësi për reshje shiu dhe bore.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje të ndjeshme mbi vlera mesatare. Minimalet do të luhaten nga -3C deri në +4C, ndërsa maksimalet nga +8C deri në +11C.