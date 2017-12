Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 10.12.2017 në Mazgiti do te ndërprehen këto nënstacione 10/0.4 kV qe furnizohen nga dalja 10 kV Breznica(kodi:15019009):

· TS 10/0.4 kV Breznice Ahmetaj

· TS 10/0.4 kV Breznice Hoxhovit

· TS 10/0.4 kV Breznice te Shkolla

· TS 10/0.4 kV Breznice Mexhuanet

· TS 10/0.4 kV Breznice Koskovit

Shkyçja do të bëhet varësisht prej nevojës se ekipeve prej orës 10:00-15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e këtyre trafostacionëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje e shtyllave.

2.

Më 11.12.2017 në Prishtina 3 do te ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Ismet Krasniqi prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e TS Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne projektin Lot 8, nënprojekti Ismet Krasniqi, Prishtinë.

1.

Më 12.12.2017 në F.Kosove do te ndërprehet:

Dalja Bardhi i madhe prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Prizren

1.

Më 11.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja Zhupa prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjane Lubinje e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja-Selle, Mushnikovë, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 " Lot 1.

1.

Më 12.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet:

Transformatori T2 nga ana prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

2.

Më 12.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet:

Transformatori T2 nga ana prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.

Më 12.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet:

Hyrja prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kësaj kohe pa energji elektrike do të mbesin: lagjja Tabahana, rr. Sahat Kulla, rr. Haxhi Ymeri, lagjja Lakuriqi , "Abi Center", lagjje Ortakolli, rr. Vëllezërit Frashëri, rr. Luigj Gurakuqi, rr. Rifat Krasniqi dhe rr. Gani Çavdarbashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

4.

Më 12.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja Peqani prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace dhe Pompat e benzinës (Bes co etj).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 12.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja Budakova prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 12.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja Ballkani I prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Ballkani I.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.

Më 12.12.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballkani II prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ballkani II.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.

Më 09.12.2017 në Dragashi do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Dragashi II prej orës 11:00 - 11:30 dhe 15:30-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, KFORI, afariste: Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri dhe Policia.

NS 10/0.4 kV Dragashi 3 prej orës 11:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e NS Sharri 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Dragashi.

Mitrovicë

1.

Më 11.12.2017 në Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mulliri standart prej orës 07:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ''Qips''Pestovë, Restorani '' Ura e Gurit ''Maxhunaj, Fabrika e Drurit '' BINI '' Maxhunaj dhe Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

1.

Më 12.12.2017 në Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja Ekstra prej orës 10:00-10:30 dhe prej orës 15:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shot Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shales, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2Maji, Osman, Shaban Bunjaku dhe fshati Begaj.

1.

Më 10.12.2017 në Mitrovica II do të këtë ndërprerje totale prej orës 07:00-11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë, Pirq, Qyteti, Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci, Vaganica, Zhabar i Ulët( te gjithë konsumatorët e nënstacionit Mitrovica II).

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja bëhet me qellim të vazhdimit të punimeve në ndërtimin e nënstacionit të ri 110/10(20) kV nga KOSTT në hapësirat e nënstacionit ekzistues.

Gjakovë

1.

Më 12.12.2017 në Xërxë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit nëpër TS 10 / 04 kV.

2.

Më 12.12.2017 në Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raqe-Moglica(Kodi:81083017) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Brekoc, Rr.Domenik Përgegaj, Rr.Drenica, Rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllës së tensionit të mesëm dhe terheqja e përçuesve në fshatin Prush.

Pejë

1.

Më 10.12.2017 në Klina do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Klina I prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja mbi stacion te trenit, lagjja nën stacion te trenit, Pompat e ujit Tikvesh, lagjja Grabonict, lagjja Simoni, sheshi nëna Terezë, Sheshi Faruk Elezi, rr.Abedin Rexha dhe TS Mahalla.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i zbarave, izolatorëve në NS-35/10Kv Klinë.

2.

Më 10.12.2017 në Klina do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Klina II prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Xhemajl Myrtaj pompa e benzinës, fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku, Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakë dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i zbarave, izolatorëve në NS-35/10Kv Klinë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.12.2017 në Deçani do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Barani prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit dhe Buqani.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i ormanit të tensionit të ulët.

2.

Më 11.12.2017 në Istog do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Onix-i prej orës 10:00 - 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durravë Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe bartja e rrjetit-Oroberd –Kaliqan.

Ferizaj

1.

Më 12.12.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja Drenica prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it, ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

2.

Më 09.12.2017 në Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja Fshatrat –Voskopoja prej orës 10:00 deri në 10:30 ora 15:30 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave në LP që furnizon TS 10/04 KV Beljan 2 Magjistralja.