Lekaj me Eble diskutojnë rreth projekteve infrastrukturore

Sot ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, priti në takim një delegacion nga Fondi Monetar Ndërkombëtar i kryesuar nga Stephanie Eble, Shefe i misionit për Kosovë.

Temë kryesore e këtij takimi ishin projektet e infrastrukturës rrugore, duke i dhënë theks të veçantë projektit të Autostradës R6, Prishtinë-Hani i Elezit - “Arbër Xhaferi”.

Ministri Lekaj theksoi se “Ne jemi duke u përpjekur që të kryhen projektet duke u bazuar në qarkoren buxhetore sipas afatit të paraparë. E kam thënë dhe po e përsëris se praktikat e deritanishme që e kanë dëmtuar strukturën buxhetore duhet të ndalen, ne duhet të largohemi nga deficiti buxhetor për aq sa na lejojnë ligjet e vendit tonë. Kur është fjala për Autostradën Prishtinë Hani i Elezit, janë tejkaluar pengesat për stërzgjatjen e këtij projekti, afati i përfundimit të kësaj autostrade është zgjatur për një vit, ndërsa punimet e kësaj autostrade do të përfundohen më 31 dhjetor 2018”.

“Sa i përket autostradës për Gjilan, ne e kemi programuar në vija buxhetore për katër vite, duke filluar nga viti i ardhshëm. Lidhur me projektin tjetër Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaç, jemi duke biseduar me EBRD, që të hyjmë në obligime, por që do të jenë të programuara sipas buxhetit. Jemi duke punuar edhe sa i përket vazhdimit të Autostradës për Merdare. Do të punohet edhe rreth projektit të zgjerimit të pistës së Aeroportit të Prishtinës, duke e përmbyllur si projekt të rëndësishëm për vendin tonë”, shtoi Lekaj.

Lekaj theksoi se janë duke u realizuar edhe projekte të shumta të asfaltimit të rrugëve në vendit tonë.

Në anën tjetër, përfaqësuesja e FMN-së Staphanie Eble u interesua rreth ecurisë dhe realizimit të projekteve infrastrukturore në vendin tonë siç është projekti i Autostradë Prishtinë-Hani i Elezit dhe projektet të tjera infrastrukturore.