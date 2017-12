KEDS njofton për të gjitha fshatrat e qytetet që mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim

Më 11.12.2017 në kV Podujevë do të ndërpritet dalja 10 kV Fshatrat 1 prej orës 12:00 deri në ora 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sekiraq, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Buricë, Gllamnik dhe Llapashticë e Ulët. Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i një pjese të LP 10(20) kV të ri dhe kyçja në LP 10(20) kV ekzistues në kuadër projektit LOT 2 Podujevë 2017 nënprojekti Gllamnik-Kërtokët. Mirëmbajte të planifikuar

Më 11.12.2017 në Prishtina 1 do të ndërpritet dalja 35 kV Badovc prej orës 11:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci, Hajvalia, Kishinca, Romi shtyllë, Hekurudha, Romi Kulla, Graçanica Vorret, Badovci i Ri, Pompa Ibër Lepenc, Kosomos Deni,Graçanica, Padalishta, Te mbeturinat, Ibër Lepenci, Lindja, Minierat Kishincë, Bejta komerce, Servisi i policisë, Minierat Kishincë, Pompat e Ujësjellësi Badovc, Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Tërbovci, Gushterica e Epërme Shushica, Metaliku dhe Iber Lepenci. Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Më 10.12.2017 në Drenas ndërpritet dalja 10 kV Shtrubullova prej orës 11:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanëve 0.4 kV ne NS 10/0.4 kV Çikatovë e Vjetër dhe në NS Çikatovë e Vjetër te Morinët.

Më 09.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërpritet dalja 10 kV Zhupa prej orës 09:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjane Lubinje e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja-Selle, Mushnikove, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq. Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 " Lot 10.

Më 09.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërpritet dalja 10 kV Korisha prej orës 08:00 deri ne ora 11:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Edam dhe Grupi i Bizneseve. Arsyeja e ndërprerjes: Montimin e konzollave, përçuesit si dhe izolatorëve te TM në projektin TS Korishë –Prizren. Mirëmbajte të planifikuar

Më 11.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërpritet transformatori T1 nga ana 35 kV prej orës 12:00 deri në ora 13:00. Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike. Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj. Më 11.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni 3 do të ndërpritet: Transformatori T1 nga ana 10 kV (Kodi:300320) prej orës 13:00 deri në ora 14:00. Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike. Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Më 11.12.2017 në Prizreni 3 do të ndërpritet dalja 10 kV Lakuriqi 4 prej orës 11:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Salajdin Braha, Sylejman Rotlla, Gjallica dhe Zahir Pajaziti. Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Më 11.12.2017 në Theranda do të ndërpritet dalja 10 kV Mushtishti prej orës 11:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 11.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet dalja 10 kV Gjinovci prej orës 12:00 deri në ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 11.12.2017 në Theranda do të ndërpritet dalja 10 kV Shiroke-Therande prej orës 13:00 deri në ora 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani). Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 11.12.2017 në Theranda do të ndërpritet dalja 10 kV Mamushe prej orës 14:00 deri në ora 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri I Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion. Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it.

Më 11.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërpritet dalja 10 kV Qytet e fshatra prej orës 12:00 deri në ora 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në Doberllugë.

Më 08.12.2017 në Gjakova 1 do të ndërpritet TS 10/0.4 kV -TS 20 prej orës 09:00 deri ne ora 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hafiz Guta, Skender Shehu, Xheladin Nushi dhe Hasan Efendi Nahi. Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave të tensionit të ulët. Mirëmbajte të planifikuar

Më 11.12.2017 në Xërxë do të ndërpritet dalja 10 kV Denji prej orës 10:00 deri në ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit nëpër TS 10 / 04 kV.

Më 08.12.2017 në Klina do të ndërpritet dalja 10 kV Klinavci prej orës 08:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë. Arsyeja e ndërprerjes: Largimi i përçuesve të tensionit të lartë nga konstruksionet metalike për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi iRrjetit 2017“, LOT 12 Pejë -Gjakova.

Më 09.12.2017 në Peja 1 do të ndërpritet dalja 10 kV Vitomirica prej orës 09:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i ormanit kryesor te TSSHB Muçaj-Vitomericë.

Më 08.12.2017 në Istog do të ndërpritet dalja 10 kV Onix-i prej orës 10:00 - 10:30 dhe prej orës 15:00 - 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe bartja e rrjetit-Oroberd –Kaliqan.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Istog do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Oroberd Haziraj (Kodi:54000003021) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd Mulaj (Kodi:54000003022) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd Hakaj (Kodi:54000003023) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd Pemishtja (Kodi:54000003024) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Kaliqan Shkolla (Kodi:54000003025) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd Zogaj (Kodi:54000003026) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Kaliqan osmanaj (Kodi:54000003027) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Kaliqan Zogaj (Kodi:54000003028) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd P.Benzines(Kodi:54000003035) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Kaliqan Cakutajt (Kodi:54000003036) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd e reja (Kodi:54000003039) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

TS 10/0.4 kV Oroberd Maksuraj e reja (Kodi:54000003044) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Orobërd dhe Kaliqan. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe bartja e rrjetit-Orobërd –Kaliqan.

Më 10.12.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërpritet dalja 10 kV Zona Industriale prej orës 09:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja, TS Gega. Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçja e konsumatorit Edoni Com NTSH me nr PEE 11281.