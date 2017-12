Shqipëria me kartëmonedhë të re 10 mijë lekë, me Himnin Kombëtar

Këshillit Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 6 dhjetor 2017 ka miratuar tematikën e kartëmonedhës me kurs ligjor 10 mijë lekë të reja.

Ky është vendimi që ka marrë Këshillit Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 6 dhjetor 2017, raporton TCH.

Vendimi miratoi tematikën që do të pasqyrohet në kartëmonedhën shqiptare me kurs ligjor me vlerë 10000 lekë. Kjo kartëmonedhë do të pasqyrojë figurën e poetit të njohur shqiptar, Asdrenit, kombinuar me simbolet figurative të “Flamurit Kombëtar”, si dhe një varg të zgjedhur nga “Himni Kombëtar”, që njihet edhe si Himni i Flamurit “ Rreth flamurit të përbashkuar/me një dëshir’ e një qëllim”.

Krahas kësaj, u miratuan tekstet shoqëruese që lidhen me emrin e bankës, vlerën nominale, si dhe u miratuan përmasat e kartëmonedhës.