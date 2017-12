Këto vend do kenë reduktime e ndërprerje rryme

Sërish paralajmërohet reduktim dhe ndërprerje rryme në Kosovë, transmeton Koha.net

Sipas kumtesës nga KEDS rryma elektrike do të ndërpritet në këto vende:

Prishtina

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Janjeva (Kodi:10014011) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Hashkovci, Akllapi, Tërbuvci, Gushterica e Epërme dhe Shushica.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Metaliku-Janjevë (Kodi:10014012) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Metaliku – Janjevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Vasileva (Kodi:16021006) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

4.

Më 09.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërpritet :

· Dalja 10 Kv J20 Pompat e Ujësjellësit (Kodi:13000009) prej orës 08:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i kabllos nga dalja J20 në daljen J13.

5.

Më 09.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërpritet :

· Dalja 10 Kv J13 Pompat (Kodi:13000011) prej orës 08:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e impiantit të ujit dhe stacioni i pompave.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i kabllos nga dalja J20 në daljen J13.

6.

Më 07.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Qyteti- Obiliq (Kodi:15019001) prej orës 09:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mazgit te tyrbja, Prestreshët, Boshnjakët, Klinakt, Ujëisjellësi, Berishët dhe Fakultetin e Gazetarisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Lumi i Madh (Kodi: 15019006) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Milloshevës, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

2.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Llazareva (Kodi: 15019005) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

3.

Më 08.12.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërpritet :

· Dalja 10kV Prugovci (Kodi: 15019008) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc, dhe Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

4.

Më 08.12.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Obrançë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja në rrjet të ri tek stabilimenti shpërndarës Bazamenti, kyçja në kthina tek distrikti.

5.

Më 08.12.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime gjatë lidhjes së kthinave.

Prizreni

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Skenderbeu (Kodi:30032006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ortakolli, Lakuriqi ll dhe Banesat Hidrotermit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës.

2.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Lakuriqi l (Kodi:30032011) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë rr.Matin Camaj, një pjesë e rr.Zahir Pjaziti deh Shkolla Speciale.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës.

3.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ç .Popullit (Kodi:30032013) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Shtepia e kulturës, rr. Ç. Popullit, Lulishtja.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele dhe revizion i kthinës.

4.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Gaçkës (Kodi:40042002) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV, ndërrimi i shtyllave dhe izolatorëve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Shtërrpca do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Breza (Kodi:40044003) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushev e vogel, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave.

Mitrovica

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi:73000011) prej orës 10:30 deri në orën 10:45 dhe prej orës 15:00 deri në ora 15:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 07.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Pestov -Mulliri (Kodi:73000010) prej orës 09:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ''Qips''Pestovë, Restorani '' Ura e Gurit ''Maxhunaj, Fabrika e Drurit '' BINI '' Maxhunaj dhe Fabrika e Seperacionit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Fidanishte (Kodi:71075003) prej orës 07:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Fidanishte.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

2.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Bajri (Kodi:71075004) prej orës 07:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Lagja Bajr, Frashëri .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

3.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Lagjja e Romve (Kodi:71075013) prej orës 07:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Romet 1, 2, 3, Qerdhja, Remo Com, Bashkimi, Lin Project .

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

4.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Stadioni (Kodi:71075009) prej orës 07:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja "Migjeni", Lagjja "Stadioni”, Zhabar i Ulët, rrugët: Ymer Berisha, Rexhep Dedia, Hajr Haxhia, Mursel Boletini, Ali Gaxha, Safet Boletini, Xhevat Isufi dhe Sherif Tërrstena.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

5.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ujësjellsi I Vjeter (Kodi:71075010) prej orës 07:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Qendra e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

6.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Koshtova (Kodi:71075005) prej orës 08:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

7.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Shipoli (Kodi:71075001) prej orës 08:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shipol. Vaganic, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

7.

Më 10.12.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (Kodi:71075012) prej orës 08:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ereniku (Kodi:80080011) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinrrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Uesli Clark.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova lll do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi:81084020) prej orës 15:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi, Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretresha Teuta, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji, Nënë Tereza dhe Selman Riza.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

2.

Më 08.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Ura e Terezive (Kodi:81000004) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në fshatin Pnish.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

2.

Më 07,08,09.12.2017 në NS 35/10 kV Gjakova l do të ndërpritet :

· Dalja 10/0.4 kV Dalja Nr.5 –TS 20 (Kodi:80080013345) prej orës 08:30 deri në orën 11:30 dhe prej orës 14:30 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:rr. Mitat Frashëri dhe Lagjja Cerrpana.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 0.4 kV.

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.12.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Gërmova (Kodi:61067003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gërmovë, Gërmovë e Ulët, Sodovinë, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri, Goshice Kulla dhe Verbani.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.