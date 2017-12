Në saje të donacioneve të Zvicrës, kosovarët pinë ujë më të pastër

Kryeministri Ramush Haradinaj dhe ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean-Hubert Lebet, kanë nënshkruar Amendamentin e Parë të Projekt Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës, lidhur me Mbështetjen për Këshillin Ndërministror për Ujëra.

Kryeministri Haradinaj tha se Qeveria zvicerane ka bërë një kujdes që Kosova të avancojë në gjendjen e ujërave në tërësi.

“Qeveria e Kosovës dhe Qeveria e konfederatës zvicrane kanë një marrëveshje që ka të bëjë me menaxhimin operimin me ujërat në Kosovë. Një marrëveshje që ka dhënë efekte dhe rezultate të deritashme. Sot ne nënshkruam së bashku dhe amandamentimin e kësaj marrëveshje, që paraqet një kohë shtesë, të obligimeve të përbashkëta. Me pak fjalë dëshiroj t’ju them se Qeveria zvicerane, në këtë rast ambasadori, kanë bërë vërtet një kujdes që Kosova të mund të avancojë në gjendjen e ujërave në tërësi, në atë që ka të bëjë me ujin e pastër, për çdo familje. Sot, duhet me pranuar, hera e parë që isha në dijeni që 87 për qind e familjeve të Kosovës kanë ujë të pastër ujë të pijshëm”, tha ai.

Ndërkaq ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean-Hubert Lebet, tha se që nga viti 1999 Zvicra ka kontribuuar në sektorin e shërbimeve të ujit me një investim të përgjithshëm prej rreth 70 milionë euro dhe ka zotuar po ashtu dhe 30 milionë euro të tjera për periudhën 2017-2020 me fokus menaxhimin e burimeve ujore.

“Jemi të sigurte se ju e keni vendosur një sistem për administrimin e ujërave dhe ky këshill ndërministror i ujërave është shumë specifik dhe ndërlidh tri ministri në autoritetin tuaj, ku gjërat janë të koordinuara në mënyrë transparente dhe lejon implementimin e mirë të projektit. Kemi mundur të bëjmë një punë të mirë dhe presim me padurim hapat tjerë të ardhshëm të suksesshëm”, tha ai.