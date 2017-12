Këto vende do të mbeten pa rrymë

KEDS-i, të martën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtinë

1.

Më 07,8,9,10.12.2017 do të ndërpritet:

NS 10/0.4kV Kodra e Trimave 5/1(Kodi:13000015040) e cila furnizohet nga Dalja 10kV J 27 (Kodi: 13000015 ) ( NS 110/10kV Prishtina 5) prej orës 08:30 deri në ora 11:30 si dhe nga ora 13:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja mbrapa Policisë.

Arsyeja e ndërprerjes: Tërheqja e kabllos gërshetë dhe kyçja e ormanëve.

2.

Më 06.12.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të ndërpritet:

Dalja 10kV Prugovci (Kodi: 15019008) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restor, Plashnik Prugovc, Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos,TS Blinada(Trafo te Xhamia)fshati Raskovë.

3.

Më 06.12.2017 do të ndërpritet:

NS 10/0.4kV Parku i Biznesit 5 Kodi:16023001005) e cila furnizohet nga Dalja 10kV Parku I (Kodi: 116023001 ) ( NS 35/10kV Parku i Biznesit prej orës 09:30 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bizneset qe janë lidhur në këtë NS 10/0.4kV(Kodi: 16023001005).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ormanit.

1.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:

Dalja 10kV Ujësjellësi i Badovcit (Kodi: 10014008) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa për Ujësjellësin e Badovcit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

2.

Më 07.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Minierat e Kishnicës (Flotacioni 1 )(Kodi: 10014006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Flotacioni 1, Minierat Kishnicë dhe Bejta komerc Kishnicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

3.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Badovci do te ndërpritet:

Dalja 10 kV Minierat e Kishnices (Flotacioni 2)(Kodi: 10014006) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Flotacioni 2, Minierat Kishnicë dhe Bejta komerc Kishnicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele.

4.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të nderprehet:

Dalja 10kV Drenasi 2 (Kodi: 16021002) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohes sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbeten: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Prizren

1.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Prizreni III do te ndërpritet:

Dalja 10kV Bankosi (Kodi: 30032002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Komuna, tabahanja, Haxhi Imeri, Shtjefen Gjeçovi, Seladin Braha, Jeni Mahalla dhe Ish- Gjykata për kundervajtje.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

2.

Me 07.12.2017 ne NS 35/10kV Prizreni III do te ndërpritet:

Dalja 10kV Lakuriqi III (Kodi: 30032004) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Lakuriq 3, rr.Martin Camaj, rr.Zahir Pajaziti, rr.Muhaxhereve, Shkolla speciale, Enti për punësim, Procredit bank, Ish- bank turke.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

3.

Më 07.12.2017 në NS 35/10kV Prizreni III do të ndërpritet:

Dalja 10kV Komuna (Kodi: 30032005) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesë: Abi.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Ferizaj

1.

Më 07.12.2017 ne NS110/35/10kV Bibaj do të ndërpritet:

LP 35kV Silkapori(Kodi:400450) prej orës 12:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Fabrika Silkapor, Kivo, Renova, Stagova dhe Dauti.

e ndërprerjes: Kyçja e stabilimentit shpërndarës për nevojat e ndërtimit të autostradës Prishtinë- Hani i Elezit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 ne NS35/10kV Ferizaj II do të ndërpritet:

Dalja 10kV Drejtimi i Kosovapetrollit(Kodi: 40041003) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: rr. G.Terbeshi", Talinovci I Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP ndërrim shtyllash dhe Izolatorësh.

Peja

1.

Më 06.12.2017 në NS 110/10kV Peja 2 do të nderprehet:

Dalja 10kV Loxha(Kodi: 51000008) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: Loxha Qerhane, Loxha 3, Loxha2, Graboci, Loxha1, Loxha e reja, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët,

Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TSB të ri dhe punimi i tokëzimit të shkarkuesve.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 në NS110/10kV Peja 2 do te ndërpritet:

Dalja 10kV Kastrati(Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesinn: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 07.12.2017 në NS110/10kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10kV Qirezi Kodi: (74000004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godanc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në Baks.

2.

Më 07.12.2017 ne NS 110/10kV Mitrovicë II do të ndërpritet:

Dalja 10kV Shipoli Kodi: (71075001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Shipol, Vaganic, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i përçuesve të tensionit të mesëm në projektin Zhabar –Mitrovicë.

Gjakova

1.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Gjakova do të ndërpritet:

Dalja 10kV CermjaniKodi: (80080012) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel dhe Zhdrellë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja në tension e TS – Bërdosanës.

2.

Më 07.12.2017 ne NS 35/10kV Gjakova do të ndërpritet:

Dalja 10kV Ponosheci Kodi: (80080006) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve VHD.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 07.12.2017 ne NS35/10kV Malisheva do të ndërpritet:

Dalja 10kV Mirusha Kodi: (80080012) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa energji elektrike mbesin: rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator) dhe fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion komplet i TS 1 Kastrat Damanek.