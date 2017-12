Bulliqi raporton nesër në Qeveri për gjetjet rreth kufirit me Malin e Zi

​Qeveria e Kosovës nesër në mëngjes do ta mbajë mbledhjen e radhës, ku pikë e parë e rendit të ditës është raportimi i kryetarit të Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi, Shpejtim Bulliqi.

Mbledhja do të fillojë në ora 09:00.

Kryeministri Ramush Haradinaj ditë më parë ka deklaruar se kryesuesi i komisionit për shënjimin e kufirit e ka njoftuar atë se është i gatshëm me raport dhe të gjeturat e tyre.

“I kam propozuar që një mbledhje të ardhshme të vijnë të na propozojnë në mbledhjen e qeverisë. Me siguri si konkluzë do të dalë se marrëveshjen duhet ta procedojë Qeveria në Parlament. Të gjeturat e raportit ia procedojmë Kuvendit. Sa na përket neve si Qeveri pas njohjes së materialit nuk na mbetet shumë punë pos ta procedojmë në Kuvend. Mundemi të hënën me mbajt një mbledhje të qeverisë por së pari të kemi konsulta paraprake me presidentin dhe kryeparlamentarin”, tha Haradinaj në mbledhjen e kaluar të Qeverisë.