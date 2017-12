Limaj: Qeveria në pritje të listës së mallrave për vendosjen e masave reciproke

Kosova përfundimisht duhet t’i kthehet vetës së saj dhe të sillet proporcionalisht në një mënyrë reciproke me të gjithë të tjerët, pasi koha kur në Kosovë kanë lëvizur, kanë folur dhe kanë vepruar në emër të saj duke mos i respektuar interesat e vendit tonë ka marrë fund.

Kështu është shprehur sot zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj në një tryezë të organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, ku është diskutuar tema e krijimit “Zona Ekonomike Rajonale e Ballkanit Perëndimor: implikimet më të gjëra tregtare dhe sfida në zbatim për Kosovën”.

Limaj e ka bërë të qartë që tash e tutje Qeveria e Kosovës do të marrë masa mbrojtëse për prodhuesit vendit, madje ka bërë publike edhe qëndrimin e Qeverisë duke i thënë jo krijimin e një zone unike rajonale të propozuar nga kryeministri i Serbisë e që në korrik të këtij viti ishte nënshkruar nga 6 kryeministra të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku ishte kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa e kishte kundërshtuar, transmeton kp.

“Besoj që Kosova përfundimisht duhet t’i kthehet vetës së saj dhe të sillet proporcionalisht në një mënyrë reciproke me të gjithë të tjerët. Koha kur në Kosovë dhe rreth Kosovës kanë lëvizur dhe kanë folur në emër të Kosovës dhe kanë vepruar në emër të Kosovës dh janë sillë me Kosovën duke mos i respektuar interesat e saj ka marrë fund. Shembulli më i mirë besoj është qëndrimi i ish-kryeministrit të Kosovës, Mustafa, duke e kundërshtuar qartë Unionin Doganor. Ne besojmë që ka qenë një qëndrim largpamës dhe e mbështesim dhe ky është orientimi ynë në të ardhmen ...Për çfarë zone të lirë rajonale ne flasim kur ende kemi problemin e qarkullimit të Kosovë-Bosnje dhe njerëzit tanë qarkullimi i njerëzve është më i vështir në drejtim të Bosnjës së në çfarë do vendi tjetër gati të BE-së“, tha Limaj.

Ai ka shtuar se mos njohja e Kosovës të pavarur dhe problemet tjera politike janë barrierat kryesore për mendimin e tij që Kosova të mban qëndrim si do të ec më tutje.

“Andaj Qeveria e Kosovës i ka vë prioritete të fuqishme stimulimit fuqizimit të prodhuesve vendor.. Jemi duke e pritur një listë, jemi duke e përgatitur një listë të produkteve të cilat do të marrim masë mbrojtëse në raport me Serbinë, kështu do ta bëjmë edhe me Maqedoninë, Bosnjën dhe gjitha vendet të cilat veprojnë dhe sillen në të njëjtën mënyrë ndaj ekonomisë dhe prodhimit të vendit tonë“, tha Limaj.

Anastasia Johansson, zyrtare ekonomike dhe politike në Zyrën e BE-së në Kosovë, ka thënë se mbetet me shpresë që zona ekonomike rajonale do të lehtësojë procesin e integrimit rajonal dhe do të përshpejtojë transformimin ekonomik të këtij rajoni.

“Potenciali më i mirë për rritjen e integrimit ekonomik për rajonal do të dalë prej mobilizimit të shërbimeve, investimeve, lëvizjen e punëtoreve dhe natyrisht edhe adresimin e barrierave tregtare. Siç e dini zona ekonomike dhe plani shumë vjeçare është miratuar në Trieste prej 6 kryeministrave të Ballkanit perëndimor dhe në praninë e Komisionarit Han. Për më tepër miratimi i këtij plani të veprimit është një mundësi e shkëlqyeshme për të ndërtuar në mirëbesimin politik....BE-ja është e gatshme që të mbështes më teje integrimin e rajonit si në aspektin politik ashtu edhe financiar. Kjo zonë ekonomike nuk është dokument që imponohet nga BE-ja, është dokument i cili është pajtuar nga ana e kryeministrave dhe është e rëndësishme që ky mesazh të dërgohet tek qytetarët dhe shpresojmë që gjitha shtetet e rajonit të kuptojnë rendësin e saj”, tha Johansson.

Kurse, Arbëresha Loxha nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, ka prezantuar një analizë politikash e cila ka të bëjë me implikimet më të gjera tregtare të Zonës Ekonomike Rajonale dhe sfida e zbatimit të saj për Kosovën.

“Kemi analizuar se cilat janë përfitimet që do të kishte Kosova së bashku me rajonin nga të qenurit pjesë e kësaj zone dhe një përfitimet kryesore është që kjo zonë synon të mbështes një integrim më të madh ekonomik të rajonit dhe njëkohësisht të përforcoj kapacitetet e vendeve që të arrin që të përmbushin kriteret ekonomike për integrim në BE por njëkohësisht të implimentojnë në nivel rajonal për para se këto vende t’i bashkohen BE-së ”tha Loxha.

Problemet si CEFTA, si dhe pengesat tjera që Serbia pengon Kosovën, ishin diskutimet që u theksuan në këtë tryezë.