Alarm në Fier, priten orë më të këqija nga vërshimet

Nisur nga situata e reshjeve të 24 orëve të fundit dhe situatës që paraqitet në territorin e Qarkut Fier. Prefekti i Qarkut Fier Baki Bala ka dhënë alarmin dhe ka bërë thirrje për të pritur orët më të këqija në vijim pasi prurjet janë të shumta dhe se Vjosa është në pikën kritike që do të thotë se pritet një situate e ngjashme me vitin 2015 ne këtë zonë.

Forcat e Policisë së Shtetit, Zjarrfikësve dhe Ushtrisë jane ne terren per te ndihmuar banoret e prekur nga permbytjet ne te gjithe vendin. Situata e reshjeve pritet te permiresohet gjate mbremjes se sotme ne Qender dhe Veri, por e pazakonte gjendja do te jete ne Jug te vendit ku jane perqendruar forcat per perballimin e situates dhe evakuimin e njerezve te rrezikuar.

Dritan Leli ka thënë sot se problematike është situata në Vjosë ku po peson rritje me 20 cm në orë që sipas banorëve kjo nuk është situatë që është parë ndonjëherë. “Zona e Novoselës më problematike”, – tha ai. Sipas kryebashkiakut ka prurje të shumta në Vjosë dhe për banorët problematike është zona në Ujin e Ftohtë. Ndërkohë, bëhet e ditur se Vjosa ka dalë nga shtrati (në pjesën e Vlorës), ndërkohë që Shtabi i Emergjencave të Vlorës është aktualisht duke koordinuar punën edhe me qarkun e Fierit.

Po ashtu, Ministria e Mbrojtjes ben me dije se 100 efektive te FA jane nisur me urgjence drejt Fierit. Nderkohe qe ne gatishmeri edhe 100 efektive te tjere gati për te nderhyre. “Drejt Fierit e Vlores edhe dy motopompa dhe nje toge efektivesh e FA per largimin e ujit”- njofton ministria.