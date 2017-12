Kosovën e presin ditë me shi e borë

Sot është dita e parë e dhjetorit e meteorologët thonë se para nesh gjendet një ditë me mot të vranët e me riga shiu të cilat me kalimin e kohës do të kalojnë në reshje shiu.

Temperaturat do të sillën në mes 0 e 5 gradë Celsius.

Mot me vranësira, reshje shiu që here pas here mund të kalojnë edhe në reshje bore, parashihet të mbajë edhe gjatë fundjavës. Gjasat më të mëdha për reshje bore priten të jenë të dielën. Temperaturat do të shënojnë rënie, ato do të sillën në mes – 4 e 4 gradë Celsius.

Gjykuar sipas ecurive sinoptike, pjesa e parë e javës së ardhshme do të karakterizohet me vranësira, rënie të temperaturave, por më pak gjasa për reshje. Temperaturat minimale do të sillën në mes minus 7 e minus 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale në mes 2 e 6 gradë Celsius.