Shumë kritika për arsimin në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga MASHT-i

Ka filluar konferenca ndërkombëtare: “Të Veprojmë së Bashku për një Arsim më të mirë”, e organizuar nga Ministria e Arsimit.

Aty u dhanë kritika të shumta për nivelin arsimor, sidomos për rezultatin e testimit Ndërkombëtar, Pisa.

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, tha se nuk ka më kohë për të humbur, ndaj puna për përmirësimin e arsimit duhet të nisë menjëherë.

Ai adresoi kritika të shumta edhe për cilësinë e dobët të arsimit në nivel vendi.

Ndërkaq, ministri i Arsimit, Shyqri Bytyqi, tha se Kosova tashmë ka një plan strategjik për vitin 2017-2021 dhe, sipas tij, kjo konferencë ndërkombëtare, ku do të dalin shumë rekomandime, do t’ia definojë punën atij.

Në këtë konferencë u tha se do të përfshihen të gjitha palët, do të analizohen të metat, si dhe do të punohet shumë që ato të zëvendësohen me përmirësime.