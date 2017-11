Ndërprerjet e rrymës nga 1-4 dhjetor në Kosovë

KEDS-i ka paralajmëruar se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa qytete të Kosovës nga 1 deri më 4 dhjetor, transmeton Koha.net.

Vendet që do të kenë ndërprerje të rrymës dhe arsyet e KEDS-it, mund t’i gjeni më poshtë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.12.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 1 (Kodi: 16021001) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Te Soliterat, Posta, te Shtëpia e Shëndetit, Muratori 2000, Kullla com dhe Shtëpiza 2 (Rukolli).

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i tr nga 630 KVA ne 1000KVA për shkak te mbingarkesës.

2.

Më 02.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lumi i Madh (Kodi: 15019006) prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Milloshevës, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TS 10/0.4kV të ri.

3.0

Më 02.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J34 Çagllavica 3 (Kodi: 19000034) prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4,, Çagllavica,Banesat Marigona 2,Shtypshkronja Rezniqi,Merko komp Pezho (Arif Elshani), lagjja Panorama, pjesa afër Panoramšs, Furra Kobake, Internation Helth Center (Spitali turk), NT Luli marevci, Albert Rudari, Lagja Rogreta Hamide Gashi, Naser Mustafa objekt banesor, Afrim Hoxha, betonierka Renulual Betoni dhe Auto Sherreti.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TS 10/0.4kV të ri.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Graqanica 1 (Kodi: 10014004) prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Në Graçanicë: Shkolla, Vetshërbimi,Te ura, Padalishta, Te mbeturinat (Simijanoviqi), Gërmia,Te domi, Blina e Vjeter, Wormser & Partners-Atlan Gidzic, Iber Lepenci dhe lindja.

Arsyeja e ndërprerjes: Nndërprerje e T1 për shqyrtim të mbrojtjeve rele.

2.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hajvalia(Kodi: 10014002 ) prej orës 12:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvalia.

Arsyeja e ndërprerjes: Nndërprerje e T2 për shqyrtim të mbrojtjeve rele.

3.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10kV.

4.

Më 02.12.2017 në NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovci (Kodi: 14000008) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne Projektin Rekonstruimi i rrjetit të tensionit të ulët në TS 10/0.4 kV Konsumatorët-Sfeqël.

5.

Më 01.12.2017 në NS 35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharbani (Kodi: 14016003) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, TS Sharban, TS Alshiqët, TS Halabaku, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje për shkak të sigurisë në SEE, revizioni i LP-it 10 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 01.12.2017.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pirana (Kodi: 30034008) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: fshati Piranë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkaqe sigurie - Ndërrimi i Tr të mbingarkuar te TS3 Pirana.

2.

Më 01.12.2017.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Krusha (Kodi: 30034011) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. "Agimi", Sep. "Isa Rexhepi", Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com".

Arsyeja e ndërprerjes: Shkaqe sigurie - ndërrimi i Tr të mbingarkuar të TS3 Pirana.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.12.2017.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kullat (Kodi: 31000004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Zara, Behajdin Allaqi, Pellazgët, Fadil Rifati, Abdyl Beqiri, Ulpiana, Skender Rexhepi, Tefik Çanga, Marie Kraja, Faredin Hoti, Aleks Buda, Sarajeva, Vjosa, Shkodra, Ukë Bytyqi, Alajdin Rrahmanaj, Akili, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Ahmet Prishtina, Flamuri, Avdi Shala, Mahir Domi, Martirët e Kabashit, Sef Kosharja, Rozafa, Selver Maqkaj, Shaip Zurnaxhiu, Risani, Sahit Tixhaj, Rrustë Kabashi, Ali Pashë Tepelena, Bajroni, Ali Ibra, Dervish Hima, Durrësi, Garibaldi, Hamzë Ukaj, Kolë Jakova, Tamil Shala, Bashkim Sukaj, Nëna Terezë, Fadil Ferati, Sami Kokad dhe Sheshi UÇK.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 04.12.2017.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gërnqari (Kodi: 31000009) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Gërqar dhe "Breu Petrol".

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kurilla (Kodi: 31000011) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Brigada 125, Qazim Berisha, Haxhi Zeka, Beteja e Llapushnikut, Azem Shkrreli, Bojniku, Agim Shala, Mevlana, Istriotet, Bedri Pejani, Kurilla, Sherif Agë Turtulla, Lulzim Rexhepi, Islam Spahiu, Ramadan Qejku, Epirotët, Mehdi Bardhi, Musha Shehzade, Shkelzen Dragaj, Mehmetqik, Ahmet Krasniqi, Refki Shala, Hysen Rexhiq, Kasimbeg, Dragoman, Sylejman Drini, Jonuz Emra, Selman Riza, Hafiz Ismail Haki, Nijazi Alishani, Ali Pashë Elbasani, Vatrat Shqiptare, Enver Haradinaj, Sharri dhe Zona e Pashtriku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujësjellësi (Kodi: 31000013) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e ujit

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

6.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ushtria e Kosovës (Kodi: 31000018) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FSK-ja, N.P.T "LIRI"Ismet Kalanderi", "A-K Company".

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

7.

Më 03.12.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjanë Lubinjë e Epërme, Lubinje e Ulët, Gornja- Sellë, Mushnikovë,e, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shtëpia e bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiq.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (Kodi: 40042005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Rakaj dhe Bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion largpërçuesit, ndërrim shtyllash dhe izolatorësh.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 01.12.2017 në NS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi: 51000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimi i 3 lidhëseve 10kV, shkarkuesve dhe lidhjet.

2.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotova, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të thyera të tensionit të lartë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor(Kodi: 73000004) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashtica, Pantina, Bukoshi, Taraxha, Liqej, Balinca Oshlani, Duboci, Galica, Beçiqi dhe Brusniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkut Taraxhë.

2.

Më 04.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nadakovci(Kodi: 73000014) prej orës 12:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nadakovci, Ibër Lepenci (Drejtoria), Sfaraqaku dhe Vushtrria (qyteti një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar Sfaraqak.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.12.2017 në NS 110//35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pataqani (Kodi: 82000001) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pataqani i Ulët, Pataqani i Naltë, Sapniqi, Vrajaka, Bratotini, Nashpalla, Drenici, Senoci, Zatriqi dhe Pastasella.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit nëpër TS 10 / 04 kV.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 02.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilan I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Tekstilit 2 (Kodi: 60060014) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra tregtare “Viva” dhe Albimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i grupeve matëse në daljet 10kV.

2.

Më 02.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilan I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Tekstilit 3 (Kodi: 60060017) prej orës 12:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra tregtare “Viva” dhe Albimi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i GM në daljet 10kV.

3.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilan I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva (Kodi: 60060018) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva, Dobërqani, Bukoviku, Capari i Kmetovcit dhe Malisheva e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i grupeve matëse në daljet 10kV.

4.

Më 04.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilan I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kompleksi Banesor (Kodi: 60060006) prej orës 12:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Fitores dhe Banesat Ceni group.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i grupeve matëse në daljet 10kV.