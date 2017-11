Vendet që nuk do të kenë rrymë

KEDS-i, të mërkurën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës për disa nga ditët e ardhshme.

Rryma do të ndërpritet:

Prishtinë

1.

Më 02.12.2017 në TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Vragoli (Kodi: 15018007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagjja 29 dhe Pompen FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i objektit.

2.

Më 01.12.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime gjate lidhjes se kthinave.

3.

Më 01.12.2017 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Letanci (Kodi: 14000012) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshtrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja ne rrjet te ri tek stabilimenti shperndares Bazamenti, kycja ne kthina tek distrikti.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 03.12.2017 në TS 35/10kV Prishtina III do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Kurrizi 1 (Kodi: 10011009) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Kurrizi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

2.

Më 03.12.2017 në TS 35/10kV Prishtina III do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Radio Kosova (Kodi: 10011003) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: RTK, Kuvendi dhe Enti i Statistikave.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 01.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shkabaj, Mazgit (një pjesë), Obiliq (një pjesë), Reforma dhe Al Petrolli.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ferizaj

1.

Më 01.12.2017 në NS 35/10 kV Shterpca do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Brod-Gotovusha (Kodi:40044005) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Bitia e Ulët, Bitia e Epërme, Shushiqa, Paloja, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brodi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e dy TS nga Dalja e Brodit- Gotovushës në daljen e Shtërpcës 1.

2.

Më 01.12.2017 në NS 35/10 kV Shterpca do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Shtërpca 1 (Kodi:40044001) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërpcës te Ambulanca, komuna si dhe Shtëpia e Mallrave.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e dy TS nga Dalja e Brodit- Gotovushës në daljen e Shtërpcës 1.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 01.12.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërpritet .

Dalja 10 kV. Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komogllava, Koperativa, Komogllavë Linda SHPK, Shkolla Gërlicë dhe Bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP, ndërrim shtyllash dhe i izolatorëve.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 02.12.2017 në TS 110/35/10 kV Rahovecido të ndërpritet .

Dalja 10 kV. Opterusha (Kodi: 82000010) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishta.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave, demontim, vendosja e konzollave dhe shtrirje e përçuesit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 01.12.2017 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet .

Dalja 10 kV. Komuna (Kodi: 82000008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezërit Frashëri, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani, rr.500 28 Nëntori, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, Rr.514 Bajram Veliu, rr.515 Islam Krasniqi, rr.516 Vëllezrit Haradinaj, rr.520 Halil Thaqi, rr.521 Viktimat e Marsit, rr.522 Jahja Danuza, rr.523 Halil Hamza, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.557 Bedri Berisha.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit në TS 10 / 04 kV.

Mitrovicë

1.

Më 01.12.2017 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Ibër-Lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 10:00 deri ne ors 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4kV Karaxhë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 01.12.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 10:30 - 11:00 dhe 14:30 -15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4kV Karaxhë.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 01.12.2017 në TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Dardania I (Kodi: 51000001) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dusha, Mugoshi, Dardania 1 Dardanija 3 dhe Dardanija 4.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave të TM dhe shtyllave të TU.

2.

Më 01.12.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 8:00-11:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Dubovë e Madhe.

1.

Më 01.12.2017 në TS 35/10KV Peja 2 do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llutove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Haxhaaj, Kuqishtë 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërimi i shtyllave të thyera të tensionit të lartë.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 01.12.2017 në TS 35/10 kV DRAGASH do të ndërpritet .

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP.