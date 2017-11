VV-ja e LDK-ja ia numërojnë ditët Qeverisë, por mocioni po shihet i vështirë

Me mocion mosbesimi kishte rënë nga pushteti LDK-ja në krye me Isa Mustafën, e me mocion kjo parti synon ta rrëzojë nga pushteti Ramush Haradinajn e Kadri Veselin.

Të hapur e la këtë mundësi ditë më parë Avdullah Hoti i LDK-së, raporton KTV.

Për LDK-në kjo Qeveri i ka ditët e numëruara, por nëse nuk bie vetë, atë do ta rrëzojnë me mocion.

Për këtë LDK-ja do ta ketë mbështetjen e Vetëvendosjes, por VV-ja thotë se më shumë ka dëshirë ta sfidojë fillimisht këtë Qeveri me tema të mëdha e me komisione hetimore, pastaj ta rrëzojë atë.

Por, Artan Murati nga KDI-ja e sheh si të vështirë bashkëpunimin e dy partive opozitare, sidomos tash kur janë acaruar raportet në këto zgjedhje lokale.

“Vetëvendosje” ka vendosur ta sfidojë partinë e kryeministrit, AAK-në, si dhe Nismën e Fatmir Limajt, duke u kërkuar nënshkrimet për hetimin e SHIK-ut.

Haxhiu thotë se pikërisht këto dy parti në kohën sa ishin opozitë kishin dhënë nënshkrimet e tyre, e thotë se do të besojë se qëndrimi i tyre karshi SHIK-ut nuk ka ndryshuar tash pasi erdhën në pushtet.

Zyrtarë të LDK-së kishin thënë se fakti pse nuk japin nënshkrimet për hetimin e SHIK-ut është se nuk kanë vota të mjaftueshme si opozitë.

Iniciativa për një komision hetimor që do ta hetonte veprimtarinë e Shërbimit Informativ të Kosovës kishte nisur shumë moti, por asnjëherë nuk arritën të mblidheshin 40 nënshkrimet e nevojshme.