Ndërron jetë profesori universitar Fuat Rizvanolli, ngushëllon rektori Dema

Ka ndërruar jetë profesori i universitar, Fuat Rizvanolli, dhe me këtë ka ngushëlluar rektori i Universitetit të Prishtinës, Marjan Dema.

Përmes një komunikate për media ai thotë se, “me dhembje e pikëllim morëm lajmin për vdekjen e profesorit tonë të nderuar, më të dashurit tuaj, Fuat Rizvanolli”.

Më poshtë keni komunikatën e plotë të rektorit të UP-së:

E nderuara familje Rizvanolli,

Me dhembje e pikëllim morëm lajmin për vdekjen e profesorit tonë të nderuar, më të dashurit tuaj, Fuat Rizvanollit. Në cilësinë e Rektorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, bashkë me menaxhmentin dhe studentët e këtij Universiteti, me lejoni t’u shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe bashkë me Ju, të ndajmë këtë dhembje të madhe që ka kapluar zemrat e secilit prej nesh.

I ndjeri punoi për katër dekada si profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, fillimisht si asistent, e pastaj si ligjërues i “Matematikës II”. Ndërkaq gjatë periudhës 1992 – 1995 shërbeu si dekan i Fakultetit Ekonomik në UP.

Puna intelektuale dhe vepra e tij do të mbeten kujtimi më i mirë për të gjithë ata studentë që patën fatin të mësonin nga ai, dhe ideal për të gjithë bashkëpunëtorët e tij.

I paharruar qoftë kujtimi për profesorin Rizvanolli!

Me respekt,

Marjan Dema – Rektor i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”