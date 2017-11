Sot në Kosovë mot me diell dhe vranësira

​Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas institutit, vranësirat gjatë natës së dielës kanë mundësi të shoqërohen me reshje shiu dhe bore, kurse në viset malore parashihet të bie borë.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri në zero gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit dhe më pas nga verilindja me shpejtësi 1-7m/s”, thuhet në njoftimin e institutit.