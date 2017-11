Sejdiu: Votat me kusht s’do ta rrënojnë fitoren e VV-së në Prishtinë e Prizren

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dardan Sejdiu, në një konferencë për media pas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës e cila i shpalli vendimet e PZAP-së të anuluara në lidhje me rinumërim të votave në Komunën e Prishtinës dhe në atë të Prizrenit, ka thënë se me këtë vendim, këto dy komuna do të udhëhiqen nga Vetëvendosja.

Duke folur për votat me kusht, të cilat e ndryshuan rezultatin në Komunën e Istogut, Sejdiu tha se nuk do të ndodh kjo me këto dy komuna.

“Trendi i votave me kusht e ka përcjell trendin e votave të rregullta. Në tre palë zgjedhjet e fundit, votat me postë shkojnë rreth 80 për qind për VV-në. Jemi optimist që rezultati do të mbetet ky që është edhe pas numërimit të votave me kusht”, ka thënë Sejdiu në një konferencë për media, raporton Koha.net.

Në këto dy komuna, Prishtinë e Prizren, tha Sejdiu, do të ketë festë. “Në Prishtinë për vazhdimin e qeverisjes së Shpend Ahmetit, e në Prizren për çkapjen e komunës”.