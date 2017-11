Vetëvendosje akuzon gjyqtarin Kalludra për vepër penale, ka disa fjalë edhe për KQZ-në

Lëvizja Vetëvendosje mbajti konferencë për media, përmes të cilës anëtari i Kryesisë dhe deputeti Sami Kurteshi, foli mbi, siç e quajti ai veprën penale të gjyqtarit Beqir Kalludra në lidhje me urdhër-arrestin ndaj deputetëve, si dhe për siç e konsideroi shkeljen e KQZ-së, e cila ka urdhëruar ndërprerjen e votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta, për Prishtinën e Prizrenin.

Në lidhje me çështjen e parë, Sami Kurteshi paraqiti kërkesën e deputetëve Albin Kurti, Albulena Haxhiu e Donika Kadaj-Bujupi, drejtuar Kryetares së Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyqi, për përjashtimin e trupit gjykues. Kjo kërkesë u dorëzua me datën 22 nëntor, kurse në lidhje me arsyen e kërkesës, Kurteshi theksoi se ka dyshime mbi paanshmërinë e këtij trupi gjykues, duke përmendur se “ky trup gjykues është i njëjti që ka dënuar aktivistët tanë për sulmin mbi Kuvendin e Kosovës pa asnjë provë”.

“Kërkesa për përjashtim drejtuar Kryetares së Gjykatës Themelore është dorëzuar më 22.11.2017, dhe pa marrë ende asnjë përgjigje, ashtu siç është obligim i Kryetares së Gjykatës Themelore sipas Kodit të Procedurës Penale, gjykatësi Beqir Kalludra pa pritur asnjë vendim nga Kryetarja e Gjykatës Themelore, me 23 nëntor, një ditë me vonë, ka lëshuar fletë-arrestin për deputetët tanë”, tha Kurteshi, duke thënë se “veprimi i Kalludrës përbën vepër penale, me ç’rast kërkoi që të merren masa përgjegjësie penale ndaj tij, si dhe kërkoi lirim të menjëhershëm të deputetëve Kurti, Haxhiu e Kadaj-Bujupi”.

Në lidhje me çështjen e dytë, Kurteshi paraqiti kërkesën zyrtare drejtuar KQZ-së, konkretisht Valdete Dakës, nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, e cila u dorëzua me 23 nëntor 2017, për vijimin e numërimit të votave me kusht, votave me postë dhe votave të personave me nevoja të veçanta në Prishtinë e Prizren. Sipas njoftimit të Vetëvneodjes, Kurteshi tha se nuk ka asnjë arsye ligjore dhe asnjë vendim të ligjshëm që ndalon numërimin e rregullt të votave të mbetura për këto dy komuna.

“Ne kërkojmë nga zonja Daka dhe KQZ-ja, vazhdimin e numërimit të rregullt për Prizrenin e Prishtinën dhe konsiderojmë se nëse nuk vazhdon numërimi i rregullt i votave, kjo përbën një cenim të integritetit dhe vullnetit të lirë të shprehur të qytetarëve, me anën e votës”, ishte porosia e Kurteshit.

Më poshtë mund të shihni tre dokumente që Vetëvendosje i ka drejtuar mediave: 1) Kërkesën e protokoluar të deputetëve drejtuar Kryetares së Gjykatës Themelore në Prishtinë, znj. Afërdita Bytyqi; 2) Deklarimin e Beqir Kalludrës për urdhër-arrestin e lëshuar ndaj tre deputetëve; 3) Kërkesën e Kryetarit Visar Ymeri drejtuar Kryetares së KQZ-së, znj. Valdete Daka.