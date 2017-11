Ndërprerjet e rrymës në Kosovë më 24-27 nëntor

KEDS-i ka paralajmëruar se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa qytete në Kosovë për datat 24-27 nëntor, tramsnmeton Koha.net.

Se në cilat vende do të ketë ndalje të rrymës dhe arsyet mund t’i gjeni më poshtë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24 dhe 25.11.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Prugovci (Kodi: 15019008) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskovci, Bakshia, Prugovci, Millosheva pjesërisht dhe Mulliri.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i konzollës dhe energjizimi i trafove dhe ngritja e shtyllave.

2.

Më 24 dhe 25.11.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Llazareva (Kodi: 15019005) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshi, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave 12 m.

3.

Më 24 dhe 25.11.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lumi i madh(Kodi: 15019006) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave 12 m.

4

Më 24.11.2017 në NS 11010 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4 kV (Kodi: 13000005036), që furnizohen nga Dalja 10kV J11 (kodi: 13000005)

Prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Kadri Zeka

Arsyeja e ndërprerjes: Sipas projektit Kodra e Trimave 6.

5.

Më 24.11.2017 në NS 11010 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127), që furnizohen nga Dalja 10kV J21 (kodi: 13000008) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ismet Krasniqi, Hysë Popova dhe rr. e Varrezave.

Arsyeja e ndërprerjes: Identifikimi i kabllos 10kV.

6.

Më 24.11.2017 në NS 11010 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/0.4 kV Tutin (Kodi: 13000003016), që furnizohen nga Dalja 10kV J7 Baci Petrol (kodi: 13000003) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Tutini, Shaban Polluzha dhe Aziz Zhilivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: Kryerja e punimeve, nga kompania G3 Inxhiniering.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 24.11.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mramori (Kodi: 10014001) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 24.11.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV j25 (Xhamia e Llapit I) (Kodi: 13000013) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Shkolla fillore Emin Duraku, Spitali i Mushkërive 1, Spitali i Mushkërive 2 dhe Spitali i Mushkërive 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 24.11.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j24 (Xhamia e Llapit II) (Kodi: 13000014) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhamia e Llapit II.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 24.11.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV j27 (Kodra e Trimave 5 ) (Kodi: 13000015) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 5/1 dhe Kodra e Trimave 5/2

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 24.11.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi: 16023003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleqkë e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i dy ormanëve 0,4 kV për rregullimin e dy tansformatorëve nga ana 0,4 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.11.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 24.11.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatari, Zymi i Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Valadhe TS Pllava 4 (Te Tyrbja).

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçjae Impiantit për Ujra të zeza në daljen 10 kV Bellobradi.

3.

Më 24.11.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG,Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka dhe Pompat e ujit: Studenqan, Doberdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar në Samadraxhë, TS I Shukaj dhe TS afër shkollës.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 25 dhe 26.11.2017 në NS 35/10 kV Rahovec do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Opterusha(Kodi: 82000010) prej orës 8:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoçë dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave vendosja e konzollave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.11.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Dragabili (Kodi: 82082006) prej orës 8:00deri në ora 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri n5 ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.11.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Turiqevc (Kodi: 74000006) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha (një pjesë), Rakinica, Turiqevci, Kopiliqi i Epërm dhe i Poshtëm, Aqareva, Vojniku dhe Izbica.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të rrjetit me tension 10kV.Eliminimi i rrezikshmërisë.

2.

Më 25.11.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Pestova (Kodi: 73000010) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ''Qips''Pestovë, Restorani '' Ura e Gurit ''Maxhunaj, Fabrika e Drurit '' BINI '' Maxhunaj dhe Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së rrjetit.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24,25,26,27.11.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehen:

· NS 10/0.4 nr.7(Kodi: 41000006159),NS 10/0.4 nr.8(Kodi: 41000006162) që furnizohen nga Dalja 10kV Qendra (kodi: 41000006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesa e qytetit nga Xhamia dhe konsumatorët komercialë të kësaj pjese të qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

2.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e rrjetit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 07:00 deri në ora 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT_i, shkyçje e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

2.

Më 26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-I, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

3.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Petrova (Kodi: 41046001) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reqaku (një pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-it, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

4.

Më 26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Petrova (Kodi: 41046001) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

5.

Më 25,26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Shtime (Kodi: 41046003) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

6.

Më 25,26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

7.

Më 25,26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

8.

Më 25,.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Koshare (Kodi: 41046005) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja, Ujësjellësi, Gllavica, Zlivova dhe Terrni.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

8.

Më 26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Koshare (Kodi: 41046005) prej orës 07:00 deri në ora 09:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja, Ujësjellësi, Gllavica, Zlivova dhe Terrni.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

9.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Zjarrfikësat (Kodi: 41047008) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 dhe prej orës 17:00 deri në ora 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llugë, Radevë, Shkullaj Lethi dhe Suhadoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

9.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Zjarrfikësat (Kodi: 41047008) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Llugë, Radevë, Shkullaj Lethi dhe Suhadoll.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

10.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 07:00 deri në ora 09:00 00 dhe prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci, Bainca, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

11.

Më 26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci, Bainca, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

12.

Më 25.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Fshatrat Magure (Kodi: 41048002) prej orës 13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc deh Gllanice.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

13.

Më 26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Fshatrat Magure (Kodi: 41048002) prej orës 07:00 deri në ora 09:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylage, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanice.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

14.

Më 25,26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercialë të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

15.

Më 25,26 dhe 27.11.2017 në NS 35/10 kV Magurë do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Burimi (Kodi: 41048004) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burimi, KFOR-i, Pompat e Ujit te Aeroportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, shkyçja e transformatorit T1 ( 110/35 kV ) në NS Lipjan.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.11.2017 në NS 110/10 kV Deçan do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lebushë, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të TM dhe shtyllave të TU sipas projektit që vijnë poshtë linjave të TM.