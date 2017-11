SBASHK kërcënon me grevë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka paralajmëruar grevë nëse kryeministri Ramush Haradinaj nuk merr parasysh kërkesat e punëtorëve të arsimit.

Paralajmërimi për ngritje të ulët të pagave nga janari 2018, çështja e Ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitin shkollor 1989/90 e deri në vitin shkollor 1998/99, mos funksionalizimi i Ligjit mbi sigurimet shëndetësore, janë çështje që po shtojnë pakënaqësitë në sektorin e arsimit në Kosovë dhe nëse nuk zgjidhen si duhet me dialog mund të çojnë në grevë të përgjithshme.

SBASHK-u është duke zhvilluar vazhdimisht takime me punëtorët e arsimit në komunat e Kosovës dhe me ata nga UP dhe krahas aktiviteteve sindikale është duke u hapur edhe debat për aktualitetin në këtë sektor me rëndësi.

“Të punësuarit në arsim kanë shtuar presionet ndaj SBASHK-un me kërkesat legjitime e të arsyeshme që të zhvillohet një dialog i mirëfilltë me Qeverinë Haradinaj lidhur me gjithë çështjet aktuale duke nisur nga fati i Ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitin shkollor 1989/90 e deri në vitin shkollor 1998/99, implementimit të Ligjit për sigurimet shëndetësore dhe lidhur me paralajmërimin për ngritjen tejet të ulët të pagave nga janari i vitit 2018”, thuhet në komunikatën për media të SBASHK-ut, raporton KP.

SBASHK-u i ka dërguar shkresë zyrtare për këto çështje kryeministrit Ramush Haradinaj, zëvendës kryeministrave Fatmir Limaj e Enver Hoxhaj dhe ministrave Yagcilar, Bytyqi , Hamza e Ismajli me kërkesën që në pjesën e parë të dhjetorit të niset me dialogun konkret lidhur me këto shqetësime dhe të gjendet zgjidhje e drejtë, pasi në të kundërtën SBASHK-u nuk përjashton grevën e përgjithshme në arsim.