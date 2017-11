Do të punohet që prodhuesit tanë të jenë konkurrentë në rajon, thotë Haradinaj

Prishtinë, 22 nëntor - Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti sot një delegacion të Shoqatës së Eksportuesve të Kosovës, të kryesuar nga Nexhat Hasani.

Me këtë rast ai u njoftua me problemet me të cilat po përballen ata, duke filluar nga mosfurnizimi i rregullt me energji elektrike, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia joformale dhe mungesa e fuqisë punëtore të specializuar në profile të ndryshme.

Kryeministri Haradinaj tha se nga ardhja e tij në krye të ekzekutivit të vendit janë ndërmarrë hapa në fuqizimin e prodhimit dhe do të punohet edhe më shumë që prodhuesit tanë të jenë konkurrentë në rajon.

“Po punojmë që të krijojmë lehtësira për të gjithë prodhuesit, sepse rritja e eksportit shton vendet e punës dhe të ardhurat në Kosovë”, tha kryeministri Haradinaj.