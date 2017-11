Moti sot në Shqipëri, me kthjellime e vranësira

Shqipëria sot, më 22 nëntor 2017, po ndikohet nga vlera të larta të presionit atmosferik.

Moti për orët në vijim do jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri në mesatare përgjatë ultësirës perëndimore. Era do të jetë me drejtim gugperëndim me shpejtësi 8m /sek. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore -1/13 gradë Celsius

Zonat e ulëta -2/17 gradë Celsius

Zonat bregdetare 4/18 gradë Celcius.