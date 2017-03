Ku do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike?

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të rrymës.

Ja cilat janë ato:

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta:

1.

Më 17,18,19.03.2017 në TS 35/10 Drenas do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Iber-Lepenci (Kodi:10014013) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 14:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Sankofc, Korroticë e Naltë, Fushticë.

Arsyeja e ndërprerjes: shtrirja e rrjetit të ri në fshatin Sankofc, Lot 2

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 17,18.03.2017 në TS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gaçkës (Kodi:40042002) prej orës 08:00 deri në orën 11:00 dhe prej orës 14:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e përçuesve edhe konzollave në shtylla. Lot 9

2.

Më 17.03.2017 në TS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gadime (Kodi:41000013) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17,18,20,21,22,24.03.2017 në TS 110/35/10 kV Lipjan do të shkyçet:

• Dalja 10/0.4 kV Ts 8 Lipjani (Kodi:41000006160) prej orës 08:00 deri në orën 11:30 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Shtjefën Gjeqovi, Rr.Fazli Sejdiu, Ismail Luma, Bajram Curri, Xhavit Ozhani.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kabllos bistekë