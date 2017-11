Kosova vlerëson ndihmën e gjithanshme saudite

Vlerësim për qeverinë e re, gatishmëri për mbështetje të gjithanshme dhe të palëkundur ndaj Kosovës, i shprehu i ngarkuari me punë i Arabisë Saudite në Tiranë, që mbulon shtetin tonë, Fayez Almeyat, zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Jashtëm të Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, gjatë një pritje që ky i fundit i bëri diplomatit saudit në ambientet e Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Në kuadër të këtij takimi, ministri i Jashtëm, Pacolli, vlerësoi si të jashtëzakonshme ndihmën saudite në gjithë fushat, duke filluar me njohjen e hershme, që përcaktoi një fluks tjetër njohjesh të Kosovës prej vendeve të tjera arabe dhe islamike.

Ai, tutje kërkoi, që Arabia Saudite të shtojë numrin e studentëve kosovarë në degë të tjera si mjekësia, inxhinieria, etj, veç degëve teologjike.

Pacolli kërkoi, gjithashtu që të firmosen marrëveshje të reja bashkëpunimi si dhe të vendoset reciprociteti në lëvizjen e lirë të qytetarëve të të dyja vendeve.

Në vazhdim të takimit, Pacolli e quajti të nevojshme angazhimin e shtuar të Arabisë Saudite si vend mik për shtimin e njohjeve, duke i kërkuar edhe vende specifike me të cilat ky shtet ka marrëdhënie të shkëlqyera.

Ministri Pacolli e njohu mysafirin me legjislacionin kosovar për investimet e huaja dhe kërkoi përfshirjen e Odës Ekonomike të Riadit dhe Xhedas për të sjellë ndërmarrës sauditë në Kosovë.

Ministri Pacolli i përcolli ftesën e shtetit të Kosovës, për Mbretin dhe Princin trashëgimtar, që të vizitojnë sa më shpejt vendin tonë.

I ngarkuari i me punë i Arabisë Saudite, Fayez Almeyat e njohu Kosovën me disa akte agresioni në dëm të vendit të tij me përfshirje të vendeve fqinje dhe kërkoi solidaritetin e shtetit tonë kundër këtyre akteve. Ministri Pacolli e garantoi për këtë mbështetje në linjë me qëndrimet e bashkësisë ndërkombëtare.