Berisha thotë se 5 për qind e duhanit dhe 1 për qind e naftës në Kosovë është kontrabandë

Sonte në Puls u diskutua për origjinën e mallrave që futen në Kosovë, për nivelin e informalitetit dhe kontrabandës.

Bahri Berisha, drejtor i Doganës së Kosovës deklaroi se në Kosovë kontrabanda apo informaliteti është rreth 30%.

“Gjithmonë flas sipas raporteve të Bashkimit Evropian. Ekonomia joformale në Kosovë zhvillohet kryesisht duke i ikur tatimit të brendshëm edhe përmes kontrabandës në vendkalimet kufitare”, ka thënë ai në “Puls” të KTV-së.

Ndërsa diku rreth 5 % e totalit të duhanit është kontrabandë, ka thënë tutje Berisha, teksa ka shtuar se kjo është shumë pak në krahasim me shtetet e BE-së.

Sipas tij kontrabanda me naftë nuk shkon as 1%.

Në anën tjetër, rreth 3 mijë ton duhan konsumohen në vit në Kosovë.

“Ne i mbledhim rreth 170 milionë euro në vit taksa nga duhani. Duhani është kategoria e dytë që më së shumti vjelim taksa pas karburanteve. Ju them me përgjegjësi që më së paku kontrabandë kemi me duhan në Kosovë krahasuar me regjion”, ka thënë ai.