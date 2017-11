KEDS njofton për qytetet e fshatrat që mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për ndërprerjen e energjisë elektrike nëpër fshatra dhe qytete të Kosovës.

Më 22.11.2017 në Podujevë do të ndërkrehet dalja 10 kV Letanci prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave ekzistuese si dhe ndërrimi i shtyllës 12/1600, punimet zhvillohen në kuadër projektit LOT 2 Podujevë 2017 nënprojekti Dobratin- Sejdiovit.

Më 22.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërkrehet Gjon Sereqi prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 14:00-16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Gjon Sereqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga kontraktori në projektin TS Gjon Sereqi.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2017 në Drenas do të ndërkrehet dalja 10 kV Gllobari prej orës 11:00 deri në ora 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci. Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Më 22.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërkrehet dalja 10 kV j7 Baci Petroll prej orës 10:00 deri në orën 11:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bardhosh, Baci Pertoll, Trudë, Milevc, Bërnicë e Epërme, Siqevë dhe Sharban. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Me 22.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet dalja 10 kV j9 Llukar prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llukar, Makovc dhe Sinidoll. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Me 22.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet dalja 10 kV j11 Kodra e Trimave 11 prej orës 12:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 10, Kodra e Trimave 11, Kodra e Trimave 6 dhe Nexhmi Llumnica. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Me 22.11.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet dalja 10 kV j12 Kodra e Trimave 7(Kodi:13000006) prej orës 13:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e trimave, Kolovica e re, Kolovica e vjetër. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Me 22.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet dalja 10 kV j17 Kodra e Trimave 9 prej orës 14:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Kodra e Trimave (te Zjarrfiksat). Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Më 22.11.2017 në NS 220/35/10 [kV] Podujeve kërkoj të ndërprehet dalja 10 [kV] Letanci prej orës 10:00 deri në ora 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1, Ferma e Pulave Peran. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 [kV] ne NS 10/0.4 [kV] Obranqë.

Më 22 dhe 23.11.2017 në NS 35/10 kV Magure do të nderprehet dalja 10 kV Drenicës prej orës 08:00-11:00 dhe 14:00-17:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc, Baincë, Shale dhe Krojmiri. Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe shtrirje të përçuesit. Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet dalja 10 kV Carraleva prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes, Qesta Reqakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshticë, Duga dhe Karaçica. Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP, ndërrim shtyllash dhe izolatorësh.

Më 21.11.2017 në NS 35/10kV Gjakova 1 do të ndërprehet dalja 10 kV Skivjani prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe orej orës 15:00 deri në ora 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan. Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi edhe përforcimi i rrjetit.

Më 22.11.2017 në Gjakova II do të ndërprehet dalja 10 kV Qendra (Kodi: 81000002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teutë, Nënë Tereze, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezërit Frashëri. Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i LP në rrjetin e ri në TS Kolonia. Mirëmbajte të planifikuar.

Më 22.11.2017 në Malishevë do të shkyçet dalja 10 kV Banja prej orës 12:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë. Arsyeja e ndërprerjes: TS 2 Binisht Banje- revizion komplet i TS-it-Pastrimi i TS-it; kontrollimi i vajit te TR-it; ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve të tensionit të ulët; ndërrimi i përçuesve të dëmtuar. Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Me 22.11.2017 në Isniqi do të ndërprehet dalja 10 kV Zukaj prej orës 16:00 deri në ora 20:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniqi (një pjesë), Gurthyesi Likaj, Pompa e Benzines Dekor dhe Hotel Eliza. Arsyeja e ndërprerjes: Kompletimi i trafostacionit, shtrirja e përçuesit.

Më 22.11.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet 2 Maji Nr 2 prej orës 10:00 deri në ora 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e fshatit Studime. Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos së re dhe vendosja e ormanëve.

22.11.2017 në Prizreni 1 do të ndërprehet dalja 10 kV Betonjera (Kodi:30000004) prej orës 10:00 -10:20 dhe prej orës 15:40- 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvica, Neprogoshta, Reqani, Pllanjani Lubinja e Epërme dhe e Ulët, Gornja- sela, Mushnikova, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovci, Bogosheci dhe Drajqiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Transformatorit të mbingarkuar në TS Dizelli. Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta.

Më 22.11.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet: dalja 10 kV Zhupa prej orës 13:00 deri në orën 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvica, Neprogoshta, Reqani, Pllanjani Lubinja e Epërme dhe e Ulët, Gornja- sela, Mushnikova, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro,TS Shpia e bardhë, Sredska, Stajkovci, Bogosheci dhe Drajqiqi. Arsyeja e ndërprerjes: “Zgjerim i rrjetit 2017” Lot 10.

Më 22.11.2017 në Kamenicë do të ndërprehet dalja 10 kV Industriali prej orës 08:00 deri ne ora 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Muharremi Petroll, Biraria (Topanicë), Seperacioni-Ardhmëria, Ujësjellësi (Topanicë), Lindi Petroll, Fabrika e Bllokave, Dogana, Borovcët, KEK 35/10, Landi, Fama Petroll, Sh.P.K Arbnori, Frita dhe TS Ismet Canaj. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndarësit të tensionit të lartë.