Haradinaj: Kemi zero tolerancë për dhunën ndaj fëmijëve

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, sot në Ditën e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, priti një delegacion të fëmijëve, të UNICEF-it, Save the Children, dhe Koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve.

Kryeministri Haradinaj, në një diskutim të sinqertë dhe të hapur me delegacionin e fëmijëve, u zotua se kjo qeveri do të ketë zero tolerancë ndaj ushtruesve të dhunës ndaj fëmijëve, duke punuar në sigurimin e një mjedisi mbrojtës dhe pa dhunë për të gjithë fëmijët e Kosovës pa dallim. Projektligji për Mbrojtjen e Fëmijës është inkorporuar në strategjinë legjislative për këtë vit, dhe do të respektohet në plotni.

Qeveria do të ketë prioritet largimin e narkotikëve nëpër shkolla, edukimin cilësor si dhe mirëqenien e fëmijëve të Kosovës.

Po ashtu, Kryeministri u zotua se do të ketë kujdes të shtuar në përkrahjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, jo vetëm me kornizën legjislative, por edhe me zbatim konkret dhe të plotë të tyre.

Fëmijët e njoftuan kryeministrin me Rezolutën për të Drejtat e Fëmijëve, të cilën kryeministri u zotua se do ta prezantojë para kabinetit qeveritar në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë.