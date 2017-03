Kosova anëtarësohet në Programin Transnacional të Danubit

Ministrja për Dialog, Edita Tahiri, mori pjesë në Konferencën e Fondacionit Evropian të Edukimit në Shtutgart të Gjermanisë, me ç‘rast është bërë anëtarësimi i Kosovës në Programin Transnacional të Danubit, i cili ka për synim lidhjen e edukimit me punësimin, e njohur gjithashtu si arsimi dual.

Në këtë aktivitet, ministrja Edita Tahiri, ishte së bashku me ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, transmeton Koha.net.

Në kuadër të takimit të komitetit drejtues, ministrja Tahiri tha se Kosova është e interesuar që të zhvillojë ekonominë dhe të rrisë vendet e punës, prandaj modelet e avancuara të arsimit që lidhin ekonominë, ndërmarrësinë dhe partneritetin me sektorin privat përbëjnë një drejtim të rëndësishëm në transformimet e duhura arsimore në epokën e teknologjisë informative dhe digjitalizimit.

Ajo theksoi rëndësinë që Kosova të jetë anëtare e Programit Trans nacional të Danubit nën udhëheqjen e Gjermanisë.

Ministrja Tahiri e falënderoi z. Wolfgang Schuster, kryesues i Fondacionit Evropian të Edukimit për mundësinë që Kosova të jetë pjesë e programit për zhvillimin e edukimit dual, që financohet nga Komisioni Evropian dhe i cili Kosovës i hap mundësi të zhvillimit të arsimit, me theks në lidhjen e arsimit me punësimin.

Nënshkrimin e marrëveshjes “Përkushtimi ynë për zhvillimin e shanseve për të rinjtë”, në emër të Kosovës e bëri ministri i Arsimit, Arsim Bajrami, bashkë me përfaqësuesit e pesëmbëdhjetë shteteve të tjera evropiane që janë partnerë të këtij projekti. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe ministri i Drejtësisë dhe Çështjeve Evropiane të Badenit, Guido Wolf, i cili mbajti një fjalim mbi të ardhmen evropiane të vendeve aspirante, me ç ‘rast theksoi se BE duhet të rrisë angazhimet për t’i integruar këto vende, ndërsa tha se vet këto shtete duhet të angazhohen në përmbushjen e standardeve për integrim në BE, në mënyrë që të realizohet qëllimi për një familje të madhe evropiane, ku të gjitha vendet janë pjesë e saj.

Ministrja Tahiri, e ftoi z. Schuster për vizitë në Kosovë, për mundësitë e thellimit më të madh të bashkëpunimit.