Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 20.11.2017 në Badovci do të ndërprehet.

Dalja Mramor-Slivovë prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i një shtylle të drurit në fshatin Slivovë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2017 në Drenas do të ndërprehet.

Dalja Gllobari prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

2.

Më 21.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

Dalja KFOR Kosovafilmi prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: KFOR-i

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 21.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

Dalja Qendra Sportive prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pallati i Rinisë, Pallati i ish- Rilindjes.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 21.11.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet.

Dalja Komuna e Re prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Arbëria, Tregtia, Al Trade, Arbëria Com, Dumnica Group dhe Ahmet Hyseni.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 21.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet.

Dalja Bardhosh prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 21.11.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet.

Dalja Rezervaret- KFOR prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët,”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ferizaj

1.

Më 21.11.2017 në Lipjan do të ndërprehet.

Dalja Drejtimi "Sllovia" prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë,Sllovi, Smallush, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP, ndërrim shtyllash dhe izolatorëve.

Gjakovë

1.

Më 20.11.2017 në Gjakova II do të ndërprehet.

Dalja Gjakova III prej orës 12:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Selektimi i kabllos 10 kV dhe energjizimi i TS të ri në të njejtën dalje.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.11.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet.

Dalja Bistrazhini prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë),

Arsyeja e ndërprerjes: Terheqeja e perqueseve TM dhe rregullimi I shtylles TM ne Marosh.

2.

Më 21.11.2017 në Rahoveci do të ndërprehet.

Dalja Opterusha prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtim i vajit nëper TS 10/04 kV.

Gjilan

1.

Më 21.11.2017 në Kamenica do të ndërprehet.

Dalja Hogoshti prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Pejë

1.

Më 18.11.2017 në Deçani do të ndërprehet.

Dalja Strellci prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdimi me projektin për ngritjen e shtyllave të TM dhe shtyllave të TU që vijnë poshtë linjave të TM.

Prizren

1.

Më 20.11.2017 në Theranda do të ndërprehet.

Dalja Mamusha prej orës 11:00 – 11:30 dhe 15:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët dhe bizneset: Mulliri Rizam, Mulliri I Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanëve të TS.2 Mamushë

2.

Më 21.11.2017 në Pirana do të ndërprehet.

Dalja Pirana prej orës 11:00 – 11:30 dhe 15:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Piranë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanëve të TS.2 Piranë.