Tre të dënuarit me mbi 5 vite burgim janë dërguar menjëherë në paraburgim, ndërsa Adea Batusha do të mbrohet në liri.

Deputeti Frashër Krasniqi ka marrë dënimin më të madh. Ai është dënuar me 8 vjet burgim, Atdhe Arifi me 6, Egzon Haliti me 5 vjet e 5 muaj dhe Adea Batusha me dy vjet heqje lirie.