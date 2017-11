Përleshje gjatë shpalljes së aktgjykimit të VV-së

Katër aktivistët e VV-së të dyshuar për sulmin në Kuvend, Frashër Krasniqi, Atdhe Arifi, Egzon Haliti dhe Adea Batusha janë shpallur fajtorë.

Ndërsa gjatë shpalljes së aktgjykimit ka pasur përleshje të policisë me publikun, meqenëse gjyqtari ka kërkuar se kushdo që nuk mban qetësi të largohet nga salla, transmeton KTV.

Deputeti Frashër Krasniqi ka marrë dënimin më të madh. Ai është dënuar me 8 vjet burgim. Atdhe Arifi është dënuar me 6 vjet burgim, Egzon Haliti me 5 vjet e 6 muaj dhe Adea Batusha me dy vjet heqje lirie.

Tre të dënuarit me mbi 5 vite burgim janë dërguar menjëherë në paraburgim, ndërsa Adea Batusha do të mbrohet në liri.