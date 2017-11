Vendet që do të mbesin pa rrymë në pesë ditët e ardhshme

KEDS-i ka konfirmuar se do të ketë ndërprerje të rrymës në disa vende të Kosovës në pesë ditët e ardhshme.

Më poshtë mund ta shikoni orarin e ndërprerjeve që do të bëhet në qytete të ndryshme të Kosovës:

Prishtina

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.11.2017 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lumi i madhë (Kodi: 15019006) prej orës 11:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorit sipas PEE nr. 9768.

2.

Më 18,20,21.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· Dalja 0.4kV Ismet Krasniqi(Kodi: 12000008127) prej orës 08:00-11:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e TS Ismet Krasniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave dhe shtrirja e kabllit bistek.

3.

Më 18.11.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Eliminimi i vërejtjeve të komisionit për pranim teknik ( zhvendosje e kabllos bistek 10(20) kV nga shtyllat 12 m).

4.

Më 19.11.2017 në TS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Kalimi i linjës 10 kV nga LP ekzistues në LP e ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2017 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 20.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr 30 Tirana (Kodi: 12000021) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtëpia e Shëndetit, Ministria e Shërbimeve Publike, Qendra, Bankosi dhe Kuvendi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 20.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr 31 Mark Isaku (Kodi: 12000022) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahollët dhe Tophanja, Meto Bajraktari, Bicurri, Art konstruksion,”BH-Home” Shpk Mentor Pllana-Dardania.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 20.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr 32 SH.K.SH (Kodi: 12000023) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteza Pejton, qendra (një pjesë) dhe Remonti.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 20.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr 33 Remonti (Kodi: 12000024) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Remonti 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizreni

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Pirana do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mamusha (Kodi: 30036009) prej orës 10:00-10:30 dhe prej ores 15:00-15:30

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Sërbica e Ulët I, Sërbica e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkaqe sigurie, ndërrimi i ormanëve të TU në TS1 dhe TS2 Mamushe.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.11.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gadime (Kodi: 41000013) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe Plitkoviqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimin e rrjetit dhe TS-it te ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bablaku (Kodi: 41000001) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tërrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gërlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cërrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP-it dhe ndërrim i shtyllave dhe izolatorëve.

Gjakova

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.11.2017 në TS 110/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Qendra (Kodi: 81000002) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teutë, Nënë Tereze, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezërit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e trafos së socialit ku do të këputet LP 10/20kVa dhe do të vazhdojë rryma deri në TS e ri pas banesave ku do të bëhet një muf i kabllit 1x150 nëntokësorë dhe dy koka të jashtme.

2.

Më 18.11.2017 në TS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dragobili (Kodi: 82082006) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e konzollave për projektin “Zgjërimi dhe përforcimi i rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2017 në TS 35/10kV Peja ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja dhe ngritja e shtyllave edhe shtrirja e kabllove në Shkrel.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.11.2017 në NS 35/10 kV Kllokoti do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 121 Pompa(Zejna), TS 122 Pirraj, TS 123 Ramajt, TS 124 Zukajt, TS 125 Kulla, TS 126 Alidemët, TS 127 Alidemët, TS.147 P(Shtëpia Private), TS.148 Gurthysi (Qerimi), TS.149 Pompa, TS 150 Pozhoran, TS151 Novosella, TS.152 TS e fundit, TS153 Ramjan (Imria) 154 Ramjan, P.(Zahir) Ts.155 Ramjan (Xhamija), TS 156 Ramjan (Shkolla,) TS 157 Mulliri, TS 158, TS i ri Zukajt Pozhoran, TS.160 TS Pirrajt Pozhoran, TS.159, TS Pozhoran Dalja e Reja, TS 162 dhe TSSH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërtimi i TS 400kVA në fshatin Pozhoran.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.11.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Koretini (Kodi: 62000017) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 18.11.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Koshtova (Kodi: 71075005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koshtovë, Vinarcë i Ulët, Vinarcë i Epërm, Gushafcë, Koprivë, Broboniq dhe Gradevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Përforcim i rrjetit 10 kV.